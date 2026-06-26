କନ୍ନଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିଶି ଥାପାଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ
କନ୍ନଡ ଷ୍ଟାର କ୍ରିଶି ଥାପାଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ସେ ଏଭଲି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 10:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଗ୍ ବସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ରିଶି ଥାପାଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତଦେହ । ଘଟଣାଟି ଆରଆର ନଗରର ଏଲିଗଣ୍ଟ ଟେରାସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଘଟିଛି । ମୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାମ ବୈଶାଖ । ବୈଶାଖଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଘନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଗିରିନଗରର ବାସିନ୍ଦା ବୈଶାଖ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ସହିତ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ କାର୍ ଗ୍ୟାରେଜ ଏବଂ ଏକ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଅରବିନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୈଶାଖଙ୍କୁ HAL ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା; କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜାମିନରେ ବାହାରିଥିଲେ । ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ବୈଶାଖ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କ୍ରିଶି ଥାପାଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ବଢ଼ୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନଥିଲେ । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ବୈଶାଖ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ସେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଥାପାଣ୍ଡା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗରେ କ’ଣ କୁହାଯାଇଛି ?
ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ଆରଆର ନଗର ପୋଲିସ ବୈଶାଖଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତଦେହ ଏଲିଗଣ୍ଟ ଟେରାସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫ୍ଲାଟ୍ ନମ୍ବର 403 ରେ ମିଳିଛି । ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମେଘନା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଫ୍ଲାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ବୈଶାଖଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ମେଘନା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା । ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡା କରୁଥିଲୁ । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇ ନଥିଲେ।" "ସେ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରି ନଥିଲେ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ସେ ବୈଶାଖଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଆରଆର ନଗର ପୋଲିସ ବୈଶାଖଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି ।
ବୈଶାଖଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହି ନଥିଲେ ।"
(ଟିପ୍ପଣୀ: ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଲି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କେହି ଜଣେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ସ୍ନେହା ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ 04424640050 (24x7 ଉପଲବ୍ଧ) କିମ୍ବା ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସେସର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, iCall, 9152987821 (ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର, ସକାଳ 8 ରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ) ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ।)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ
ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତାମିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାରତୀରାଜା, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ