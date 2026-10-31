ପ୍ରେମିକ ମାରିଥିଲେ ଚାପୁଡ଼ା, କାନରୁ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ କନିକାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
'ନାଗିନ୍' ସିରିଏଲ୍ ଫେମ୍ କନିକା ମାନ୍ ଜଣେ 'ସାଇକୋ' ପ୍ରେମିକଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । 'ବିଗ୍ ବସ୍' ଘରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମ ବି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ । 'ନାଗିନ୍' ଫେମ୍ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ କନିକା ମାନ୍, ନିଜ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଓ ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା । 'ବିଗ୍ ବସ୍' ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି । 'ବିଗ୍ ବସ୍'ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରତିଯୋଗୀ କନିକା ମାନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଖୋଦ୍ ସଲମାନ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କନିକା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି କଥା ସେ 'ବିଗ୍ ବସ୍' ଘରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ବିଗ୍ ବସ୍'ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ, କନିକା ନିଜ କଲେଜ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରେମିକ ନଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ, କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ଯିବା ପରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ।
କନିକା ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଆସିଲେ ?
କନିକା କହିଲେ, "ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରେମିକ ନଥିଲେ । କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଚାଲିଗଲି । ସେଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁଭବ କଲି । ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, "ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଜଣେ ସାଥୀର ତୀବ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ 'FOMO' (ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ମଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା) କୁହାଯାଇପାରେ । ମୁଁ ଭାବିଲି, 'ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଘଟିପାରେ ।' ତେଣୁ, ମୁଁ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲି । ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ମୋ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ, ସେ ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରେମିକ ହୋଇଗଲେ ।"
Kanika telling story of her toxic boyfriend who used to beat her , Abuse her , and torture her mentally 😢 I'm glad she at the end she sent her at the spot where that boy deserved 🙌❤️ #BiggBoss20 #KanikaMann https://t.co/NPPxYJCkzR— ᴛᴇᴀᴍ〄𝙷𝚄𝙽𝚃𝙴𝚁 (@TeamHunter24_) October 30, 2026
ନିଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କନିକା ତାକୁ ଜଣେ "ସାଇକୋ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା । ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଥରେ ସେ ହଠାତ୍ ବିନା କୌଣସି ସୂଚନାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ କନିକା ଧାର ଧାର ଡିଜାଇନ୍ ଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କନିକା କହିଲେ, "ସେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ମୋ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା । ଧାର ଧାର ଡିଜାଇନ୍ ଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର 'ଅପରାଧ' ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଏବଂ ଏହା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କରିଡର ମଝିରେ କରିଥିଲା ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚାପୁଡ଼ାର ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କନିକା ଜଣାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ବି ଆସି ନଥିଲେ ।
କନିକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କିପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କନିକା ଜଣାଇଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରୁମ୍ର ଚାବି ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କିପରି ଭାବରେ ଭାବଗତ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଲେ, "ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, 'ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ।'" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ କନିକା କହିଲେ, "ମୋ ବାପା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଥାନ୍ତି ।"
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ, କିପରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ସେ ପ୍ରାୟ ଆଠରୁ ନଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ law ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ନିଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଶେଷ ମୁକାବିଲା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କନିକା ଜଣାଇଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ରୁ କଲେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଛା କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜ୍ ପରିସର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ । ସେ କହିଲେ ଯେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ 'ହୁଡି' ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଛୁରୀ ଥିଲା । ସେହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଲେ, "ସେ ଏକ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ମୋ ହାତର ଶିରା ଉପରେ ତିନି-ଚାରି ଥର ଆଘାତ କଲେ । ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମୋତେ ସତରେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ।"
କନିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ । ସେ କହିଲେ, "ମୁଁ ସେଠାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବାକୁ କହିଲି । ସେ ତାହା ହିଁ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ, ସେମାନେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ।" ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ । ସେ କହିଲେ, "ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ।" କନିକା ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ପୋଲିସକୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ଥିଲେ ।
ତେବେ, ଏତିକିରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଚାପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଲେ, "ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଲେ । ସେମାନେ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ କରୁନଥିଲେ; ବରଂ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ’ଣ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ, ସେଥିନେଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଶେଷରେ, ସେ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ପାଇଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଲେ, "ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ; ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକଥା କହିଲି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସାଥୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଲେ ।"
କନିକା ମାନ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର
କନିକା ମାନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ହରିୟାଣାର ପାନିପତରେ ଜନ୍ମିତ କନିକା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗ୍ଲାମର୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ମଡେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ସେ ଶାରୀ ମାନ୍ଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ 'ରୁହଫଜା' ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
୨୦୧୭ ମସିହାରେ, ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରକି ମେଣ୍ଟାଲ୍' ଜରିଆରେ ସିନେମା ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିନେତା ପରମିଶ ବର୍ମାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 'ସୀରତ' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ 'ବଢ଼ୋ ବହୁ' ରେ 'ତିତଲି' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଭିଜନ୍ରେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସୁପରହିଟ୍ ଧାରାବାହିକ 'ଗୁଡ୍ଡନ୍ ତୁମ୍ସେ ନା ହୋ ପାୟେଗା' ରେ 'ଗୁଡ୍ଡନ୍ ଜିନ୍ଦଲ୍' ଏବଂ 'ଗୁଡ୍ଡନ୍ ବିର୍ଲା' ଭଳି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଘରେ ଘରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ, ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍ 'ଚାନ୍ଦ ଜଲନେ ଲଗା' ରେ 'ତାରା ସେହଗଲ' ଏବଂ 'ନାଗିନ୍ ୭' (୨୦୨୬)-ରେ 'ରାଧିକା' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ରୁହାନିୟତ୍'ରେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 'ପ୍ରିଶା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।