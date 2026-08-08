'ଜେନେରେସନ୍ ଗଟର' ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ କହିଲେ Gen Z ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ 'ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି'
ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ Gen Z ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି 'ଜେନେରେସନ୍ ଗଟର' କହିଥିଲେ । ଏବେ ମାରିଲେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 12:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Gen Zଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ୍ ଏବେ ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳାଇଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କଙ୍ଗନା Gen Zଙ୍କୁ ଏକ "ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି" ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "Gen Z ଆମ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି । ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏହାର ପରିଚୟର ଦୂତ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ମୋହନ ଭାଗବତ ଜୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ । ଏହା ଉତ୍ସାହଜନକ ଯେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "Gen Z ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ - ଯାହାକୁ ଆମର ସରକାର ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂରଣ କରିଆସୁଛି । Gen Z ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଜେନେରେସନ ଜେଡ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ।"
Gen Zଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ
କଙ୍ଗନା ସମ୍ପ୍ରତି CJPଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କିଛି ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଭାଷା ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଅନଲାଇନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ "ଜେନେରେସନ୍ ଗଟର" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ସେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କୁତ୍ସିତତା କେବେ ଦେଖିନାହିଁ । ଜେନ ଜେଡ ପ୍ରତିବାଦର ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ମୋତେ ଅସୁସ୍ଥ କରିଦିଏ । ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି - ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମରେ ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ ।" ସେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ଏବଂ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି ? ଭାରତ ସୁନ୍ଦର, ବିବିଧ ଲୋକଙ୍କ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଶାଳୀନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ।" ଅନ୍ୟ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରେ, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ପ୍ରତିବାଦରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ "ତଥାକଥିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୃତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା" ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିପରୀତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ, "ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 'ଗଟର ପିଢ଼ି' କହୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନେ ଏତେ କୁତ୍ସିତ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେ ସେମାନେ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ।"
ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ - ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବୟାନ - ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହାକୁ "ଲଜ୍ଜାଜନକ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କଙ୍ଗନା ଓ ସିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ, ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ?
'Generation Gutter...' ଏମିତି କହି ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ କଙ୍ଗନା, ଏବେ ଦେଲେ ସଫେଇ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ