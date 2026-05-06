ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା: କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଆସିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍, ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ

କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ୨୬/୧୧ ରିୟଲ୍ ହିରୋଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଯାହର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ..

kangana ranaut film bharat bhhagya viddhaata release date (Photo: IANS, Film Poster)
Published : May 6, 2026 at 3:50 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମରଜେନ୍ସି ପରେ ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ସହ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଦିନ, କଙ୍ଗନା ତାଙ୍କର ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ...

କଙ୍ଗନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ତୀବ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଏକ ଝଲକ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ "ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣରେ" ଏବଂ "ମୁମ୍ବାଇର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ" ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଜାରି ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ

ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରି କଙ୍ଗନା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀ ! ସେହି ରାତିର କାହାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମାନବତା ଭୟ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଳିଦାନ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସାହସ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ହିରୋଙ୍କ ଅକଥିତ କାହାଣୀ । ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା 12 ଜୁନରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।”

ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଘୋଷଣା ପରେ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଣୀ ।” ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ୱାଓ!!!! ରାଣୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସିନେମା ହଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଥର ନର୍ସ, ପାରାମେଡିକ୍ସ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି...ସୁପର ଡୁପର ଉତ୍ସାହିତ ।”

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

ଫିଲ୍ମଟି 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ବିଶେଷକରି କାମା ଏବଂ ଆଲବଲେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି । ବାହାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସାହସୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 400 ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି କାହାଣୀଟି ନର୍ସ, ୱାର୍ଡ ବୟ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଲିଫ୍ଟ ଅପରେଟର, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହସକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ ।

ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ମନୋଜ ତାପାଡିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଲିଖିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ଫିଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି । ଏହା ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଗଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏବଂ ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ପରମହଂସ କ୍ରିଏସନ୍ସ, ୟୁନୋଇଆ ଫିଲ୍ମସ୍ LLP ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରକ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ । କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗିରିଜା ଓକ୍, ସ୍ମିତା ତାମ୍ବେ, ଅମୃଥା ନାମଦେବ, ଏଶା ଦେ, ପ୍ରିୟା ବେର୍ଡେ, ଆଶା ଶେଲାର, ସୁହିତା ଥାଟ୍ଟେ, ରସିକା ଆଗାସେ, ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜାହିଦ ଖାନ ଅଛନ୍ତି । କଙ୍ଗନା ଜଣେ ନର୍ସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

