ETV Bharat / entertainment

'Generation Gutter...' ଏମିତି କହି ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ କଙ୍ଗନା, ଏବେ ଦେଲେ ସଫେଇ

କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ 'Gen Z Protesters'ଙ୍କୁ 'Generation Gutter' କହି ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରୋଲ । ଏବେ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଏହା ଶିଖାଇବ କି ?

KANGANA RANAUT ON GEN Z PROTESTERS
KANGANA RANAUT ON GEN Z PROTESTERS (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 'Gen Z Protesters'ଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ । ଯାହା ପରେ ସେ ଖୁବ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । 'Gen Z Protesters'ଙ୍କୁ 'Generation Gutter' କହିଛନ୍ତି । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । କଙ୍ଗନା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ।

ଭିଡିଓରେ କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଶାଳୀନ ତଥା ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ କଙ୍ଗନା କହୁଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି... କାରଣ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମୟର ଅନୈତିକ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣକୁ ସାଧାରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି - ପିଲା, ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆଚରଣ । ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଏପରି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ । ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ କାହାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅକାଳରେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଆମର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ । ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଚରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ, ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଲୋକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି । ଆମ ଦେଶର Gen-Z ଆମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଉଛି; ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ NEET ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ଏପରି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି - ଆମର ଦଳ ଏବଂ ଆମ ଘରେ ଏପରି Gen-Z ଭାଇଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରନ୍ତି - ତଥାପି, କିଛି ଫଲୋଅର୍ସ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନରୁ ଯାହା ଶିଖିଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ; ତେଣୁ ଦୟାକରି, ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭକାମନା ।"

କହିରଖୁଛୁ କି, କଙ୍ଗନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କିଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ "Generation Gutter" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା NEET-UG 2026 ପେପର୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ CISF ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ? ଏହା ଥିଲା କାରଣ

'ମିସେସ' ଫିଲ୍ମ ନେଇ କଙ୍ଗନାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, କହିଲେ 'ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବଲିଉଡ'

କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, 'ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଛାଡିବି ବଲିଉଡ'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CJP PROTESTS
KANGANA RANAUT
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ
KANGANA RANAUT GUTTER REMARK
KANGANA RANAUT ON GEN Z PROTESTERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.