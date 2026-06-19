ସଲମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ 'କାଲା ହିରନ୍' ପ୍ରଯୋଜକ କି ? 24ଘଣ୍ଟାରେ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି ଦୁଇ ଥର ହତ୍ୟା ଧମକ
'କାଲା ହିରନ୍' ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନିଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଧମକ । ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ସହାୟତା ଲୋଡିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 10:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କାଲା ହିରନ୍' ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଦ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମିଳିଲାଣି ଧମକ । ଯାହା ପରେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ । ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ସେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଧମକ ମିଳୁଛି । ଏବେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧମକ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ (୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ) ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି ।
Jodhpur, Rajasthan: Amit Jani, producer of the film 'Kala Hiran', says, " i am being threatened by pakistani terrorist shahzad bhatti. i have shared his number and the entire chat with the union home minister, officials in the ministry of home affairs, the dgp of rajasthan, the… pic.twitter.com/hh23sSrbR5— IANS (@ians_india) June 18, 2026
ଯୋଧପୁର ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯୋଗରେ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏକ୍ସରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି; ପ୍ରଥମ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧମକ ଆସିଲା । ମୁଁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଏହି ଧମକ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ।"
सलमान खान का पक्ष लेते हुए पाकिस्तानी के घोषित आतंकवादी शहज़ाद भट्टी द्वारा मुझे देर रात से कॉल और मेसेज करके ड्रोन और ग्रेनेड हमले मे मारने की धमकी दी जा रही है, मैंने गृह मंत्रालय, राजस्थान पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियो को सूचित कर दिया है, सलमान खान दो मोर्चे पे लड़ रहे है एक…— Amit Jani (@AmitJaniIND) June 18, 2026
ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା, ମୋତେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାହାଜାଦ ବ୍ରହ୍ମଦାଗ ବଗି ଦ୍ୱୱାରା ଧମକ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି । ପୁଣି ଥରେ, ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ରାତି 11:06 ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲି । କଲରଙ୍କ ସ୍ୱର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କଲର ନିଜକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏହା ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଧମକ ମିଳିଛି ।"
ସେ ଏହି ଧମକ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଧମକ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଫୋନକାରୀ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶହଜାଦ ବ୍ରହ୍ମଦାଗ ବୁଗଟିଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।
ଏହା ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାନି ଏକ୍ସ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ଥିଲା, ସହ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ "ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ" ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧମକର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣକ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶହଜାଦ ଭାଟିଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ଏବଂ ମେସେଜ ପାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେବା ସମୟରେ ମୋତେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଛି ।
“ସଲମାନ ଖାନ ଦୁଇଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ 'କାଲା ହିରାନ' ମାମଲା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ, ସେ ତାଙ୍କ ଟୁଲକିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଧମକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ।”
“କାଲା ହିରାନ” ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯେହେତୁ, ଫିଲ୍ମଟି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ପ୍ରଯୋଜକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡି କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ଆସିଥିବା ଧମକରେ ଡରି ନଥିଲି, ଏବେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶହଜାଦ ଭାଟିଙ୍କୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି... ତୁମର ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଏବଂ ମଣିଷ ହେବାର ନକଲି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ ।” ଯଦିଓ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମୋର ଦଳ 'କାଲା ହିରଣ' ରିଲିଜ୍ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱ ବିଷ୍ନୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଘର୍ଷର ଗାଥା ଏବଂ ବଳିଦାନର ଇତିହାସ ଦେଖିପାରିବ”।
କହିରଖୁଛୁ କି, ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସଲମାନ ଖାନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଙ୍କ 'ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର'କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ସେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 1998 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଚାଲୁଥିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଭୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । କାରଣ କୃଷ୍ଣସାର ହରିଣ ଶିକାର ଘଟଣା ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 'କାଲା ହିରନ୍: ଦ ବ୍ୟାଟେଲ ଫର୍ ଲିଗାସି' ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବେ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ