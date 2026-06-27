ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଝଟକା, ଆରପାରିରେ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଭାଗ୍ୟରାଜ
ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଜଣାଶୁଣା ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଭାଗ୍ୟରାଜ । ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ । ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 1:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଆଉନାହାନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଭାଗ୍ୟରାଜ । ଆଜି, ଜୁନ୍ ୨୭ ତାରିଖରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୩ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଭାଗ୍ୟରାଜ ଆଜି ସକାଳେ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୃଦଘାତରଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
Shocking - Celebrated writer and director K. Bhagyaraj passed away this morning. Terrible news to wake up to. The real king of screenplay, and a man who became a trendsetter with his films, which were packed with comics, emotions and his unique voice. RIP. pic.twitter.com/0407fS3wSI— Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) June 27, 2026
ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଭାଗ୍ୟରାଜ କେବଳ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅଭିନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଗ୍ୟରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ - ଅଭିନେତା ଶାନ୍ତନୁ ଭାଗ୍ୟରାଜ ଏବଂ ଝିଅ ଶରଣ୍ୟା ଭାଗ୍ୟରାଜ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରବୀଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ; ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଗୋଆରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ-ରାଜନେତା ଖୁସବୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାରତୀରାଜଙ୍କ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ଭାରତୀରାଜଙ୍କର ଜୁନ୍ ୧୦ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀଷ୍ଠ, ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କର ମାତ୍ର ୧୭ ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
The end of an era— cinema cinema (@kailashsatana) June 27, 2026
Tamil cinema has lost one of its finest storytellers, actor-directors, and screenwriters. The legacy of K. Bhagyaraj will continue to inspire generations through his timeless films. Rest in peace legend.#RIPBhagyaraj sir pic.twitter.com/GQOf6vKiwE
ଜାନୁଆରୀ ୭, ୧୯୫୩ରେ ଇରୋଡ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଲାକୋଇଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାଗ୍ୟରାଜ ଭାରତୀରାଜଙ୍କ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ 'ସୁଭର ଇଲାଥା ଚିଥିରଙ୍ଗଲ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ତାମିଲ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ନାଟକ, ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ - ଯାହା ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ତାମିଲ ସିନେମାର ଏକ ଯୁଗକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା ।
Deeply shocked and devastated to know the sudden demise of legendary Screenplay writer & Director #KBhagyaraj sir , my great friend & support in the film industry for many years. Couldn’t believe this happened so soon. Rest in peace sir . Will miss you forever 🙏 pic.twitter.com/T5AAlSYk6J— G Dhananjheyan (@Dhananjayang) June 27, 2026
ସେ 'ଅନ୍ଧା ୭ ନାଟକଲ', 'ମୁନ୍ଧନାଇ ମୁଦିଚୁ', 'ଇନ୍ଦ୍ରୁ ପୋଇ ନାଲାଇ ଭା', 'ଚିନ୍ନା ବୀଡୁ', ଏବଂ 'ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ' ସମେତ ଅନେକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ପରିବାର-ମୁଖୀ କାହାଣୀ, ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାମିଲ ସିନେମାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅରରେ, ଭାଗ୍ୟରାଜ 25 ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 75 ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ଭାଗ୍ୟରାଜ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ 'ଆଖ୍ରୀ ରାସ୍ତା' (1986) ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଜୟା ପ୍ରଦା, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧ-ଥିମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେହି ଦଶକର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଯାହା ତାମିଲ ସିନେମାର କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କନ୍ନଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିଶି ଥାପାଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ
22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ
ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତାମିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାରତୀରାଜା, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ