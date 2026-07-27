ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, କହିଲେ 'ଟ୍ରଫି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ..'
ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ । କହିଲେ ପରିବାର, ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପାଇଲି ସଫଳତା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 12:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡିଆଲ ୨୦୨୬ ର ବିଜେତା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ବାଜା ବଜାଇ ପ୍ଲା କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ବେଶ ଆଡମ୍ବରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପରିବାର, ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ETV ''ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ଏହି ବିଜୟ ମିଳିଛି । ଟ୍ରଫିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୋ ରାଜ୍ୟପ୍ରତି ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗୀତ ପ୍ରରି ମୋର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଣିକି ବଢ଼ିଲା । ଏହାସହ ବିଜୟ ପରେ ବଲିଉଡରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି । ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଉପରେ କାମ କରିବି ।'' ସେପଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଝିଅର ସଫଳତା ନେଇ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାତେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରଫି । ଏଥିସହ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଅଂଶିକା ଚୋନକର, ମନରାଜ ଭୀର ସିଂ, ମାସ୍କାମେ ବୋସୁ, ସୁହେଲ ସୁଫି ଏବଂ ତନିସ୍କ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଭଳି ଦୃଢ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଫାଇନାଲରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି । ଜବଲପୁରର ତନିଷ୍କ ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ 'ସୈୟାଁ ଓ ସୈୟାଁ' ଗୀତରେ ଏପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅଡିସନରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସେ ଜଜ ବ୍ୟତୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର