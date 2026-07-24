ETV Bharat / entertainment

ସ୍ପିକର୍ ତୋଡ ପରଫରମାନ୍ସ ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓବେସନ...ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ଜଜ୍...ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ଯାତ୍ରା

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା । ଫାଇନାଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ଟ୍ରଫି ହାତେଇବେ କି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ରିପୋର୍ଟ:ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଠୀ

JYOTIRMAYEE INDIAN IDOL 16 JOURNEY
JYOTIRMAYEE INDIAN IDOL 16 JOURNEY (ETV Bharat GFX/Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 5:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତିନିରୁ ଚାରି ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ...ମନର ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା...ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ...ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍‌ ଦେଲାନି । ଗଳା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଗାଇ ପାରିଲେନି ଗୀତ । କଥାରେ ଅଛି, ଦୃଢଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖି କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ । ତାହାହି ହେଲା । ଜଜ୍ ଦେଲେ ଏକ ସୁଯୋଗ । ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା ନ କରି ଦେଖାଇଲେ ଜଲୱା । ପାଇଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶୋ' ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16ରେ ନିଜ କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ । ତାପରେ ବଢିଚାଲିଲା ଦିନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଏବେ ବନିଛନ୍ତି ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଯିଏ ନିଜ ଗୀତରେ କେବଳ ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନୁହଁ ଜଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମତୁଆଲା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ... ତେବେ ଓଲିଉଡରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଯାତ୍ରା କିପରି ରହିଛି ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...

''ମୁଁ ଏହି ଶୋ'ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 3-4 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ହେଲେ ବିଫଳ ହେଲି । ଏହା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲିନାହିଁ । ହେଉନି ତ ଆଉ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । କିନ୍ତୁ ମୋର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଇବା ସମୟରେ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେବି । ବହୁତ ଲୋକ ଡରନ୍ତି କଟିଗଲେ ବା Rejection ହେଲେ କଣ ହେବ । ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭାବିନଥିଲି । ଆଉ ଅଡିସନ୍ ଦେଲି । ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।'' -ଜ୍ୟୋର୍ତିମୟୀ

ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ... ଭଜନରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ...ଓଲିଉଡରେ ପ୍ରାୟ 1000 ପାଖାପାଖି ଗୀତ ଗାଇ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲରେ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା । ସେ ଏହି ଶୋ'j ସିଜନ 16ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଟପ୍ 6 ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ । ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ଶୋ'କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା । ଟ୍ରଫି ହାତେଇବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ।

ଅକ୍ଟୋବର 18 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା 25-26ରେ ହ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନେଲେ । ଶୋ' ପାଇବ ତାର ବିଜେତା । ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଦମଦାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନିଜ ଗୀତରେ ଜଜଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀୟା ଘୋଷାଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ବିଶାଲ ଅବା ବାଦଶାହା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଗୀତରେ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ । ଏପରିକି ଶୋ'କୁ ଆସିଥିବା ଜଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାୟକ ସାନ, ପପୁନ, ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ଅଭିନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଲିନୀ, ହେଲେନ, ଜୀନତ ଅମାନ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଦିୱାନା ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୋ' ଆରମ୍ଭରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ।

ଗାୟକ ସାନ୍ ଓ ବିଶାଲ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା

ପୂର୍ବରୁ ବଲିଉଡ ଗାୟକ ସାନ ଓ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଗାଇସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ । ଏହା ପରେ ଶୋ'ରେ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ ଅତିଥି ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଫିଦା ହୋଇଥିଲେ ସାନ୍ । ସାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ପଚରାଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଖାପାଖି 1000 ଗୀତ ଗାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଜଜ୍ ବିଶାଲ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ହୋଇ ବି ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛ । ତୁମର ନୁହଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ । ତୁମେ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା କଥା । ସେଠି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ କଣ କରୁଛ ।

ଏହି ଗୀତ ଦେଇଥିଲା ମାଇଲେଜ୍

ସେ ଶୋ'ରେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ହେଁ ନିମ୍ୱୁଡା ନିମ୍ୱୁଡା ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଗୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ 106 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା । ଫ୍ୟାର ୱୋ କରତେ ହେଁ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓବେସନ । ବାଦଶାହା କହିଥିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର । ହେମା ମାଲିନୀଙ୍କ ଗୀତ 'ଜବ ତକ ହେ ଜନ' ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ । ଏକ ଦୋ ତିନ, ପରଦେଶୀଆ, ମେନେ ପ୍ୟାର ତୁମିସେ କ୍ୟା ହେ, କୋହ ନା ଫ୍ୟାର ହେ ଭଳି ଅନେକ ଆଇକନିକ ଗୀତକୁ ନିଜର କଣ୍ଠଦାନ କରି ସ୍ପିକର୍ ତୋଡ ପରଫରମାନ୍ସ ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓବେସନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କହିଥିଲେ, ''ମୋତେ ବହୁତ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି । ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ହି କୁଛ ରଙ୍ଗୀନ ନା ହୋ, ସୈୟାଁ ପକଡ ବୟାଁ, ମୋହ କେ ଧାଗେ ଏବଂ ଶୋଣି ମେରେ ଶୋଣି ଭଳି ଅନେକ ଗୀତ । ହେଲେ ନିମ୍ୱୁଡା ନିମ୍ୱୁଡା ଗୀତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି । ଏହି ଗୀତ 106 ମିଲିୟନ ଛୁଇଁଥିଲା । ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ।''

ଜୀନତ ଅମାନ ପ୍ରଶଂସାରେ କହିଥିଲେ ଏହି କଥା

ଶୋ' ରେ ଜୀନତ ଅମାନ ଆସିବା ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ତାଙ୍କ ଆଇକନିକ ଗୀତ 'ଦୋ ଲବଜୋ କି' ଗାଇଥିଲେ । ଏହି ଗୀତରେ ଫିଦା ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ କହିଥିଲେ, ''ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପୁଣି ଏହି ଗୀତ ରିକ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଗାଇବ । କେବଳ କଣ୍ଠ ନୁହେଁ ତୁମେ ହିଁ ଏହି ଗୀତରେ ଫିଚରରାଇଜ କରିବ ।''

ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ 1 ମିଲିୟନ ପାଇଛନ୍ତି ଫୋଲର୍ସ । ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୋଲୋ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ' ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବେ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ବେଳେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ତାହା ରବିବାର ଦିନ (ଜୁଲାଇ 26)ରେ ଜଣାପଡିବ ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ଓଲିଉଡ ଯାତ୍ରା...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4 ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । 2019ରେ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରେମା ହେଲା ସହ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଲା ।

ଭଜନ ଗୀତ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ପାଗଳ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ, ପାଗଳ ଭଅଁର, ସୁନୟନା ଟ୍ରାଇଟାଲ ଟ୍ରାକ୍, ଚୋରି ଚୋରି ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଭଜନରୁ ଆଲବମ ଓ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଓଲିଉଡରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପରିବାରଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି । ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଶୁତୋଷ ସାମଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ 16; ଏହି ଦିନ ଶୋ'କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର

ଜନ୍ମମାଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, କହିଲେ 'ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା...'

'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ' ଦେଲା ଫେମ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତରେ ଜଜ୍ ଫିଦା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଗାୟିକା 8 ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

TAGGED:

JYOTIRMAYEE NAYAK
INDIAN IDOL 16
ODISHA GIRL JYOTIRMAYEE NAYAK
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ
JYOTIRMAYEE INDIAN IDOL 16 JOURNEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.