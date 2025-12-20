ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ରୋକିବ କି 'ମଟରସାଇକେଲ' ? ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମଟରସାଇକେଲ' ରିଲିଜ । ଫିଲ୍ମରେ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ସହ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଟ୍ଵିଷ୍ଟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରାଇଛି ଭାବବିହ୍ୱଳ ।
December 20, 2025
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମଟରସାଇକେଲ' ଡିସେମ୍ୱର 19ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀୟା ହଲରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ୩୨ ଟି ହଲରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିଲା ଶୋ' । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନର କଥା କୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ ୯୦ ଦଶକର କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂପ୍ରତି ଚଳଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରି ଦର୍ଶକ ନିଜ ଜୀବନ ସହ କାହାଣୀକୁ ଯୋଡିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହଲରୁ ଫେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମଟରସାଇକେଲ' ରିଭ୍ୟୁ
ଏନେଇ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ବାପା ଓ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ଯୌତୁକରେ ପ୍ରତିଫଳନରେ ମଣିଷ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଭଳି ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ମା' ଭାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବିଦାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲି ।'' ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି,''ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା ଭାବରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି । ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ପୁଅ ନୁହେଁ ଝିଅ ମାନେ ବି ଯୌତୁକ ନେବା ସଚେତନତା ମୋତେ ଗୋଟେ ବାପା ଭାବେ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ନିଛକ ସିନେମା ଆସି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ।''
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ଏଭଳି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନକାରୀ ସିନେମା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ନୂଆ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଶେଷ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ସମୟର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଟ୍ଵିଷ୍ଟ ମୋତେ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସିନେମାର କାହାଣୀ ଶେଷ ଯାଏଁ ବାନ୍ଧି ରରଖିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ଵିନୀଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିବା ଗବେଷଣା ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି । ମୋଟା ମୋଟି କମେଡି ଓ ପରିବାରାବାଦର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ।''
ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ସେପଟେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ପୁରା ଟିମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଛଡାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଥିବା ପ୍ରେମରେ ଖେଳେ କିତି କିତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ ଚଳଚିତ୍ରର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ବାବୁ ଭାଇ । କମେଡି ଲଭ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କିଭଳି ଜଣେ କାର୍ପଣ୍ୟ ବାପାର ମଟରସାଇକେଲ ମୋହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତାର ବିକାଶ ଧାରାରେ ଜଣେ ଜଣେ ସାରଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲୁ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ।
'ମଟରସାଇକେଲ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ସିନେମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିତୀ, ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପିହୁ, ପୃଥ୍ବୀରାଜ, ଆଲିଶା, ଭାଶ୍ୱତୀ ବସୁ, ରାଜଶ୍ରୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସହ ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାଳ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ “ମଟରସାଇକେଲ୍” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜିକା ଝୁନିଲତା ବିଶ୍ୱାଳ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ୍ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ “ମୋଟରସାଇକେଲ୍” । ଏଥିସହ ସେ ହିଁ ଏହାର କାହାଣୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ, ସଂପାଦନା ମାନସ କୁମାର ସାହୁ, ଏବଂ ସଂଗୀତ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।
