ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପରୀ', ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଶିଶୁ ନ୍ୟାୟର କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ

ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପରୀ' । ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଶିଶୁ ନ୍ୟାୟର କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି ।

January 31, 2026

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 'ପରୀ' ଘଟଣା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦ ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ "ପରୀ" । ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦର ଓ ସମାଲୋଚନାକୁ ପାଥେୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସ୍ତୁତି ସିନେପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରିମିୟରରେ ଅନେକ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ଏବଂ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ପରୀ ଦେଖିଥିଲେ ।

ODIA FILM PARI RELEASE (ETV Bharat Odisha)

ସମାଜରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । "ପରୀ" ଏକ ନିରୀହ, କୋମଳ ଫୁଲ କଢି । ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ବାପାମାଆଙ୍କର ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୌନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅକାଳରେ ସେ ଝରି ପଡେପ।ପଇସା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାଜନୀତି ଆଗରେ କ୍ଷୀଣ ପଡିଯାଏ ବିଚରା ବାପାମାଆଙ୍କର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସ୍ୱର। ସେହି ଚାପ ଭିତରେ ପରିଶେଷରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାପା ଓ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକତାର କାହାଣୀ ଉପରେ ପରୀ ର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶୋରେ ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିଲା ।

ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଗରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସିନେମାରେ କାହାଣୀ ହିରୋ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି । ପରୀ ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ପରୀ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ପରୀ ଏ ସମାଜର ବୋଲି ଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । 'ପରୀ' ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଭାବ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ମତ ଦେଇଥିଲେ l ତେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନର ଭିଡ଼ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହ 'ପରୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକାଦୃତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

ପରୀ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ପରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିପତୀ ସାହୁ । ସଂଳାପ ଡଃ ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ପରିଡାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତ ଗୁଡିକୁ ଜାପାନୀ ଭାଇ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରୁକୁ ସୁନା, ଡାକ୍ତର ରୋହନ ବିଶ୍ୱାଳ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ ନାୟକ ଏବଂ ଏସ୍ କେ ମୁରଲୀଧରନ୍ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନାୟକ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ନାୟିକା ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଅନୁରାଧାଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏହି ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ସେହିପରି କାହାଣୀ ରଚନା ସହିତ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ସହ ନିର୍ମାତା ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନିଲ ବଳିୟାରସିଂ । ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା (ଲିଟୁ) ଡିଓପି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ପରୀର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ନୀଳମଣି ସାହୁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ସୌମ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଗୁଡ୍ଡୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ନରେଶ ରାଉତରାୟ, ନିରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶାଲ, ପପି ସାନ୍ତୁକା, ଶିଶୁ କଳାକାର ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଓ ସ୍ନେହାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

