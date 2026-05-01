ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' । ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗ ଓ ତନ୍ତର ସୁକ୍ଷ୍ମ ତମ ଭାବନା ଓ ଆବେଗ ହେବ ପ୍ରତିଫଳିତ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 6:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମେହେରମୁଣ୍ଡା । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଟେଲ ପଦ୍ମଜା ଠାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର ଓ ଟେକନିସିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ପିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ୨୬ ଲକ୍ଷ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ, ଜୀବିକା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ୧୫ ତାରିଖରେ ମେହେର ମୁଣ୍ଡା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି । ଏଥିରେ ୩ ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘିର ଘିର ଘାଇ ଘାଇ ଘୁରୁଚି ଚରଖା କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ ଆମ ନାଲିନେଳି ସୁତା ଗୀତଟି ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପଛରେ ଥିବା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ, କାରିଗରୀ ଓ ସଂଘର୍ଷ ର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଁ ବୁଣାକାରଟିଏ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁତା ଓ ସୂତାରେ ହେଉଥିବା ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ଓ କାରିଗରଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କେବଳ କୁହାଯାଇନି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯିବା ସହ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦାଦନ କାହାଣୀ, ଭୋକଲା ଫର ଲୋକାଲ, ଡିଜିଟାଲ ବଜାର, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବୁଣାକାର କଣ କରେ ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି । ବିଶେଷ କରି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କିଭଳି ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜ କରିପାରିଛି ଆଉ ସଫଳ ହୋଇଛି ତାହାହିଁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିଶ୍ଵକର୍ମା ବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ଓ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଲିନ ଅଙ୍କିତା । ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ ବୁଣାକାର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର । ଜିଆର ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢୀ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଗୁରୁ ଦାଇତ୍ୱ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତା ଓ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ସୂତାରେ ସୂତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଯୁବରାଜ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ