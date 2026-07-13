ପରଲୋକରେ 'ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ' ଅଭିନେତା ସାମ୍ ନୀଲ୍, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅନୁପମ ଖେର
ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ଅଭିନେତା ସାମ୍ ନୀଲ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଅନୁପମ ଖେର ହଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 3:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରପାରିରେ ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ରେ ଡକ୍ଟର ଆଲାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସାମ୍ ନୀଲ୍ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୋମବାର ସିଡନୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ "ଅକସ୍ମାତ୍ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ନୀଲ୍ଙ୍କ ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ପରିବାର କହିଛି ଯେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କର୍କଟ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ସରକାରୀ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଅଣ-ହଜକିନ୍ ଲିମ୍ଫୋମାର ଏକ ବିରଳ ରୂପ, ଆଞ୍ଜିଓଇମ୍ମୁନୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟି-ସେଲ୍ ଲିମ୍ଫୋମାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
Sam Neill starred in so many beloved Australian stories and he earned a special place in Australian hearts.— Anthony Albanese (@AlboMP) July 13, 2026
Wry and dry, thoughtful and laconic, Sam fought illness with the same dignity, humour and conviction that gave strength to his every performance.
He will be much…
ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନୀଲ୍ଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଳାକାର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ଖେର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚମତ୍କାର ସାମ୍ ନୀଲ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ।"
Rest In Peace Sam Neill Who Also Known In The Dinosaur World Doctor Alan Grant— WrestlingLifeUK (@Wrestlinglifeuk) July 13, 2026
The Amazing Acting You Bring To Our Screens
The Funny Moment You Created
Just Appreciate That We All Witnessed Your Amazing Talent
🦕🦖@TwoPaddocks @JurassicWorld #samneill #jurassicpark… pic.twitter.com/0LhIfX6Tiv
ସିଡନୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ଏବଂ ମୋ ସହ ଯାହା ରହିଲା ତାହା କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ପରିଚିତ ମୁହଁ ପଛରେ ଥିବା ଉଷ୍ମ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ କୋମଳ ମଣିଷ । ମୋ ବ୍ରିଲିୟଣ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଦି ପିଆନୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁରାସିକ ପାର୍କ, ଦି ହଣ୍ଟ ଫର୍ ରେଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିମତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଏକ ବିରଳ ନୀରବ ଶକ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ।"
ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏହିପରି ଲେଖି ଶେଷ କରିଥିଲେ, "କିଛି ଅଭିନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି । କିଛି ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ସାମ୍ ନୀଲ୍ ଉଭୟ କରିଥିଲେ । ସିନେମା ଜଗତ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ । ତୁମର କାମ ଏବଂ ତୁମର ଉଷ୍ମତା ବଞ୍ଚି ରହିବ । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।"
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ୍ ନୀଲଙ୍କୁ "ମହାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କାହାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କଳାକାର ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟ ସହିତ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
ଉତ୍ତର ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ନୀଲ୍ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ କ୍ୟାରିଅର୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେ 1993 ମସିହାରେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ପିଲବର୍ଗଙ୍କ ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାର ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବାଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଆଲାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା । ପରେ ସେ ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଭୂମିକାକୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 2022 ମସିହାରେ ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡୋମିନିୟନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବ୍ୟତୀତ, ନୀଲ୍ ଦି ପିଆନୋ, ଦି ହଣ୍ଟ ଫର୍ ରେଡ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ଓମେନ୍ III: ଦି ଫାଇନାଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏବଂ ହିଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକ ପିକି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର୍ସ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଟାଗୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲେ ।
ନୀଲ୍ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ । କେମୋଥେରାପି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ, ସେ CAR T-ସେଲ୍ ଥେରାପି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସଫଳତାର ସହିତ ତାଙ୍କ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏକ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ "କୌଣସି କର୍କଟ ରୋଗ" ନାହିଁ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ