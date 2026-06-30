ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ ଜୁଲାଇ; ଆକ୍ସନରୁ କମେଡି ଯାଏଁ... ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏସବୁ ବଲିଉଡରୁ ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ
ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧମାକେଦାର ହେବ ଜୁଲାଇ । ରିଲିଜ ହେଉଛି ବଲିଉଡରୁ ହଲିଉଡ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ । ଆକ୍ସନ ସମେତ କମେଡି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାରକା । ପକାନ୍ତୁ ନଜର..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 10:15 AM IST|
Updated : June 30, 2026 at 10:31 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ମାସ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ୨୬ ଜୁନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୦୦ କୋଟି ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏବେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଆକ୍ସନରୁ କମେଡି ଯାଏଁ ଅନେକ ବଲିଉଡରୁ ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋବାକୁ ଯାଉଛି । ବଲିଉଡ ଆଲଫା, ଧମାଲ 4 ସମେତ ହଲିଉଡ ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ, ଦ ଓଡିସି ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି । କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
ଆଲଫା (ସ୍ପାଏ-ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍)
ରିଲିଜ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ 3
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଶିବ ରାୱେଲ୍
କାଷ୍ଟ: ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଶରଭରୀ, ବବି ଦେଓଲ୍, ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ୍, ଅନୀଲ୍ କପୁର
'ଆଲଫା' ହେଉଛି ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ସ୍ପାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁପ୍ତଚର ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଶରଭରୀ ବବି ଦେଓଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିବେ । ଶିବ ରାୱେଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୌମିଲ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ରାଘବନଙ୍କ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାର କାହାଣୀ ଉଦୟ ଚୋପ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି । 'ଆଲଫା' ଜୁଲାଇ 3 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ
ରିଲିଜ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ 3
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ନଚିକେତ ସାମନ୍ତ
କାଷ୍ଟ: ହୁମା କୁରେଶୀ, ସିକନ୍ଦର ଖେର, ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ, ସୀମା ପାହୱା, ରଚିତ ସିଂ
ହିନ୍ଦୀ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ'ରେ, ହୁମା କୁରେଶୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଏନଜିଓ କର୍ମୀ ବେବି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦିବଂଗତ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ବେବି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୈତ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିୟମିତ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଅନ୍ଧକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଜ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ।
ଆଇନୋବଡି (ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍)
ରିଲିଜ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ 9
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଇର୍ଶାଦ ପରାରି
କାଷ୍ଟ: ସୌବିନ ଶାହିର, ବିନୁ ପପ୍ପୁ, ନିଖିଲା ବିମଲ୍, ଲିଜୋ ମୋଲ୍ ଜୋସ୍, ଜଗଦୀଶ, କୋଟ୍ଟାୟମ ନାଜିର
ସାଉଥ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 'ଆଇନୋବଡି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ସୌବିନ ଶାହିର ବେନି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ । ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଯାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ।
ଧମାଲ ୪ (କମେଡି ଡ୍ରାମା)
ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ ୧୦
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର
କାଷ୍ଟ: ଅଜୟ ଦେବଗନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଜାଭେଦ ଜାଫେରୀ, ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଏଶା ଗୁପ୍ତା, ରବି କିଶନ, ସଞ୍ଜିଦା ଶେଖ, ଅଞ୍ଜଳି ଆନନ୍ଦ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲିମାୟେ, ବିଜୟ ପାଟକର
ଜୁନ୍ ମାସରେ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ଆସିବା ସମୟରେ, 'ଧମାଲ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 'ଧମାଲ ୪' ସହ ହସର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମରେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏକ ମଜାଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଜଣେ ଆଇଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀ (ଅଜୟ ଦେବଗନ) "ଜୀବନର ଧନ" ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚକର ସନ୍ଧାନ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସର୍କସରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳଦସ୍ୟୁ, ଭୂତ ଏବଂ ଅଯଥା ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ।
ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୋରି' (ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ ଥ୍ରୀଲର)
ରିଲିଜ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ 24
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଚେତନ ଡିକେ
କାଷ୍ଟ: ଶ୍ରେୟସ ତଲପଡେ, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୁରଲୀ ଶର୍ମା, ମନୀଷ ୱାଧୱା, ତ୍ରିଶା ସାରଦା
ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ ଥ୍ରୀଲର 'ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୋରି'ରେ ଶ୍ରେୟସ ତଲପଡେ ଏବଂ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକର ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଚିତ୍ରଣ କରିଛି ଯେ କିପରି କର୍ପୋରେଟ ସ୍କାମ୍ - ଶିଳ୍ପ ଅବହେଳା ଏବଂ ଲାଭଖୋର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ - ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଏ, ଯେତେବେଳେ ନାୟକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ।
ମୋଆନା (ଲାଇଭ୍-ଆକ୍ସନ୍)
ରିଲିଜ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ ୧୦
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଥମାସ କାଇଲ୍
କାଷ୍ଟ: କ୍ୟାଥରିନ ଲାଗାଆ, ଡୱେନ୍ ଜନସନ୍, ଜନ୍ ଟୁଇ, ଫ୍ରାଙ୍କି ଆଡାମ୍ସ, ରେନା ଓୱେନ୍, ଜେମେନ୍ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ
ଲାଇଭ୍-ଆକ୍ସନ୍ 'ମୋଆନା' ଫିଲ୍ମଟି ଜଣେ ସାହସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ କାହାଣୀ କହେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱୀପକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପାର କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଏକ ଚୋରି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଉଇ ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବତା ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି ।
ଏଭିଲ୍ ଡେଡ୍ ବର୍ନ୍ (ହର୍ର-ଥ୍ରିଲର୍)
ରିଲିଜ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ ୧୦
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ସେବାଷ୍ଟିନ୍ ଭାନିଚେକ୍
କାଷ୍ଟ: ସୌହେଲା ୟାକୁବ୍, ହଣ୍ଟର୍ ଡୁହାନ୍, ଲୁସିଆନ୍ ବୁଚାନାନ୍, ଟାଣ୍ଡି ରାଇଟ୍, ଏରୋଲ୍ ଶାଣ୍ଡ୍, ମୌଡ୍ ଡେଭି
'ଏଭିଲ୍ ଡେଡ୍ ବର୍ନ୍' ରେ, ଜଣେ ଶୋକାକୁଳ ବିଧବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଏକାନ୍ତ ଘରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏକ ଶାନ୍ତ ପାରିବାରିକ ସମାବେଶ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ 'ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେଡ୍' ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ 'ଡେଡାଇଟ୍ସ'ରେ ପରିଣତ କରେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ।
'ଦ ଓଡିସି' (ଏପିକ୍ ଆକ୍ସନ୍-ଫାଣ୍ଟାସି)
ରିଲିଜ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ ୧୭
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ନୋଲାନ
କାଷ୍ଟ: ମ୍ୟାଟ୍ ଡାମନ୍, ଆନ୍ ହାଥାୱେ, ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ, ଜେଣ୍ଡାୟା, ରବର୍ଟ ପାଟିନସନ୍, ଲୁପିଟା ନ୍ୟଙ୍ଗ'ଓ, ଚାର୍ଲିଜ୍ ଥେରନ୍, ବେନି ସାଫଡି
ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଓଡିସି' ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ନୋଲାନଙ୍କ 'ଦ ଓଡିସି' ଇଥାକାର ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା ଓଡିସିୟସଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯିଏ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରୋଜନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି । ପୌରାଣିକ ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପେନେଲୋପଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ କବଜା କରିଥିବା ଅହଂକାରୀ ପ୍ରଲୋଭକମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ।
ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନ୍ୟୁ ଡେ (ସୁପରହିରୋ ଆକ୍ସନ୍)
ରିଲିଜ ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ 30
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଡାନିଏଲ୍ କ୍ରେଟନ୍
କାଷ୍ଟ: ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ୍, ଜେଣ୍ଡୟା, ଜ୍ୟାକବ୍ ବାଟାଲନ୍, ଜନ୍ ବର୍ଥାଲ୍, ସାଡି ସିଙ୍କ୍
'ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନ୍ୟୁ ଡେ' ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଟର ପାର୍କର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ସୁପରହିରୋ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୂତନ ବିପଦ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଧମାଲ 4'କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍, ଇଦରେ ନୁହଁ ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ଆଲଫା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍: ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକାଠି ଆଲିଆ-ଶରଭରୀ, ହ୍ରିତିକଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଚାଇଲା ଧମାଲ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ