'ଡ୍ରାଗନ' ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଲୁକ୍, ଜିମ୍ ରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ
ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡ୍ରାଗନ' ପାଇଁ Jr NTR ଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ । ଜିମ୍ ରୁ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 12:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ନାମ 'ଡ୍ରାଗନ୍' (NTRNEEL) । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଝଲକ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ନୂତନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୁକ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଅଭିନେତା ସୋମବାର (ଏପ୍ରିଲ 13) ଜିମରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 'ତିଆରି କରିଛି, କିଣିନି' । କ୍ୟାପସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶରୀର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫଟୋରେ ଜୁନିଅର NTR କ୍ଲାସିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଡବଲ୍ ବାଇସେପ୍ ପୋଜ୍ ରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ବଡି ଲୁକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଚର୍ବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଫିଟ୍ ଭାବେ ନୂଆ ରୂପରେ ନଜର ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ NTR ର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଦା ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଠିକ୍ ... ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ !! ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମର୍ପଣ ସାର୍ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେବଳ "ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ" ଲେଖିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ "ଚମତ୍କାର" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇ 'ସୁନାମି ଆସୁଛନ୍ତି' ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।ଏହି ନୂଆ ଲୁକ୍ ଏକ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା ଯେ Jr NTR ର ଲୁକ୍ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ହିକ୍କପ୍ କେବଳ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ସର୍ବଶେଷ ଚିତ୍ର ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥାଏ, ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 'କେଜିଏଫ୍' ଏବଂ 'ସାଲାର' ଭଳି ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ସହ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ ଅଟେ । ନୀଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଏନଟିଆରଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମିଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ଏନଟିଆର ଆର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କଲ୍ୟାଣ ରାମ ନନ୍ଦାମୁରୀ, ନବୀନ ୟର୍ନେନି, ରବିଶଙ୍କର ୟାଲମାନଚିଲି ଏବଂ ହରି କୃଷ୍ଣ କୋସାରାଜୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ।
