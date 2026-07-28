'ଡ୍ରାଗନ୍' ସେଟରେ Jr NTR ଆହତ, ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି
'ଡ୍ରାଗନ୍' ସୁଟିଂ ସମୟରେ Jr NTRଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 11:19 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର Jr NTR ଆହତ । 'ଡ୍ରାଗନ୍' ସୁଟିଂ ସମୟରେ Jr NTRଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 6-8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଭିନେତା ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡ୍ରାଗନ୍' ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ରମର ସୁଟିଂ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, Jr NTR ର ଟିମ୍ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଡାକ୍ତରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
We regret to inform everyone that Mr. NTR ( @tarak9999 ) sustained an unfortunate shoulder injury earlier this evening.— .... (@ynakg2) July 27, 2026
Following a thorough medical evaluation, the team of doctors headed by Dr. J. Madhusudan Rao and Dr. R. A. Purnachandra Tejaswi has advised complete rest for… pic.twitter.com/AlusvIHGIx
ସେଟରେ ଆହତ Jr NTR
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ "ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଛଅରୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।" ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ Jr NTR ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପ୍ରାଧିକୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରାଯିବ । ଏହି ଟିମ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରସାର ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି ।
#Tarak Anna Deserves All the Love always ♥️🥹— thaman S (@MusicThaman) July 27, 2026
Wish him the Super Speed Recovery ❤️🩹 @tarak9999 Needs all over Prayers
Let’s Pray Hard pic.twitter.com/U22VCb2kTn
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଭରିଯାଇଥିଲା । #GetWellSoonNTR ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ଏସ୍ ଥାମାନ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତାରକ ଆନ୍ନା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ଭଲପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତୁ । ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ।"
Get well soon @tarak9999 garu ..Wishing you a speedy recovery ❤️— Gopichandh Malineni (@megopichand) July 27, 2026
ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ମଲିନେନି ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଅ, @tarak9999 ସାର୍ । ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ।" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବବି କୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫେରିବେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ପ୍ରିୟ @ tarak9999 ସାର୍ । ତୁମକୁ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି । ସମାନ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଫାୟାର ଇମୋଜି ସହ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।'' ସେହିପରି ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମର କାନ୍ଧରେ ଆଘାତରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଟାଇଗର, ଆନ୍ନା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ପୁଣି ଫେର ।
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Jr NTR ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିଭିକ୍ରମ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର । ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗର୍ବ । ଅନନ୍ତ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ TRIVIKRAM ସହ ।" ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚାନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଏକ ମହାନ ପୁରାଣ-ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ, Jr NTR 'ଡ୍ରାଗନ୍' ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ପିରିୟଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଜୁନ୍ 11, 2027 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରବି ବସରୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଅନିଲ କପୁର, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ବିଜୁ ମେନନ୍, ଆଶୁତୋଷ ରାଣା ଏବଂ ଖୁସବୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବେ । ମୈଥ୍ରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଏନଟିଆର ଆର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଡ୍ରାଗନ୍ ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟାଲାମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଡ୍ରାଗନ' ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଲୁକ୍, ଜିମ୍ ରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ
ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି; 'ଡ୍ରାଗନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଅବତାର ଉଡାଇଲା ହୋସ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ