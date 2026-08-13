ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର; ସଫଳ ହେଲା ସର୍ଜରୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ
ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ କାନ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଚି । ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଆହତ । ଏବେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 10:07 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଡ୍ରାଗନ' ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡିଲା । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସିକନ୍ଦରାବାଦର KIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
I am overwhelmed by the outpouring of love and prayers from all of you. The surgery was successful and I’m doing well. My heartfelt gratitude to the amazing team of doctors at KIMS.— Jr NTR (@tarak9999) August 12, 2026
To my friends, family, and fans; your support gives me strength every single day. See you soon!…
ହସ୍ପିଟାଲ ୧୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ କାନ୍ଧ ଆଘାତ ପାଇଁ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ଆମେ ଏହା ଜଣାଇ ଖୁସି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ NTR ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।' ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ।
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ତାଙ୍କ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ତୁମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିଭୂତ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟିମଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।' ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ, ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାହସ ଦିଏ, ଏବଂ ଏକ ଆଶାଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ତାଙ୍କ କଥା ଶେଷ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବା ।'
ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛଅରୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ । ଏହା ପରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଟିମ୍ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ବୁଝାମଣା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଥିଲା, 'ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ କାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦର KIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ କାନ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ । କାନ୍ଧ ଆଘାତର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟିମ୍ ଏନଟିଆରଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ।' ଟିମ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଡ୍ରାଗନ୍' ସେଟରେ Jr NTR ଆହତ, ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି; 'ଡ୍ରାଗନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଅବତାର ଉଡାଇଲା ହୋସ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ