ଜୟାଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର; ବିଗ ବି ସହ ବିବାହ ପରେ ବି କରୁଥିଲେ ପସନ୍ଦ, 'ଶୋଲେ'ରେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବସନ୍ତୀ
ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବିବାହକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର "ହି-ମ୍ୟାନ୍" ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲପାଉଥିଲେ । ପରିବାରଠାରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା କ୍ରସ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ ଓ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବସନ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜୟା
କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟକ୍ ଶୋ'ରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀ ଏକାଠି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ । କରଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜୟା ବଚ୍ଚନ କହିଥିଲେ, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ ହୋଇଯାଇଥିଲି । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଡଙ୍କ ପରି ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଲେରେ ବସନ୍ତୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।" ଏହି ସମୟରେ, କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମୀର ଖାନ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ଜୟା ଜୀ ସୁଟିଂକୁ ଯିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ?" ବିଗ୍ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୟା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜୟା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ, ରେଖା, ମୀନା କୁମାରୀ ଏବଂ ଆଶା ପାରେଖଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କର 90ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିଭିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ । ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ।
