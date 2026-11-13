ଭୋପାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଶାଶୁ, ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର
ବଲିଉଡ୍ ମେଗାଷ୍ଟାର୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଶାଶୁ ତଥା ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ମା’ ଇନ୍ଦିରା ଭାଦୁରୀଙ୍କ ବିଗିଡିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା । ତାଙ୍କୁ ଭୋପାଳର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 11:06 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ମା’ ଇନ୍ଦିରା ଭାଦୁରୀ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋପାଳର ପାରୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲର୍ଜି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ୯୫ ବର୍ଷୀୟା ଇନ୍ଦିରା ଭାଦୁରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସୁଧୁରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସା
ଇନ୍ଦିରା ଭାଦୁରୀ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଲର୍ଜି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାରୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅଧିକ ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।
ଇନ୍ଦିରା ଭାଦୁରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋପାଲର ଶ୍ୟାମଲା ହିଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 'ଅନସାଲ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ'ରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀ, ତରୁଣ କୁମାର ଭାଦୁରୀ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ଥିଲେ । ଜୟା ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କର ତିନି ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଭୋପାଲରେ ରୁହନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ସହିତ ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଭୋପାଲ ଆସିଛନ୍ତି ।
ଶେଷ ଥର ଅମିତାଭ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ୯୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭୋପାଲ ଆସିଥିଲେ
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ରେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜ ଶାଶୁ ଇନ୍ଦିରା ଭାଦୁରୀଙ୍କ ୯୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୋପାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ, ଶ୍ୱେତା ନନ୍ଦା ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭୋପାଲରେ ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ବି ବିଗିଡିଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଇନ୍ଦିରା ଭାଦୁରୀ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ହୃଦ୍ରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ 'ପେସ୍ମେକର୍' ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ୨୦୨୪ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋପାଳର ପାରୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ କିଛି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରିବାରବର୍ଗ ଖଣ୍ଡନ କରି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।