ଡିପଫେକ୍ ଜାଲରେ ଜାଭେଦ ଅଖତର; ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଉଠାଇଲେ ଆପତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ଡିପଫେକ୍ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଗୀତିକାର ଜାଭେଦ ଅଖତର । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।

JAVED AKHTAR ON DEEPFAKE VIDEO
JAVED AKHTAR ON DEEPFAKE VIDEO (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 12:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଡିପଫେକ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଡିପଫେକ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି । ନିକଟରେ ବଲିଉଡ ତାରକାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିକେଟର ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଡିପଫେକ ମାମଲାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତିକାର ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ପରି, ସେ ମଧ୍ୟ AI ର ଅପବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । AI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିପଫେକ୍ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଥିବା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜାଭେଦ ଅଖତାର ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବା ମୋର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯାହା AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ବକୱାସ । ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି । ମୁଁ ଏହାକୁ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଫେକ୍ ଖବର ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବି ।" ଜାଭେଦ ଅଖତାର ଏକ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମାନ ପୋଜରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତାରକା ଡିପଫେକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି

ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଡିପଫେକର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । AI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହି ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ, କାଜୋଲ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ରଣଭୀର ସିଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲୀଲା ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଜାଭେଦ ଅଖତାର ହନି ଇରାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଫରହାନ ଅଖତାର ଏବଂ ଜୋୟା ଅଖତାର ଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ 1984 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

