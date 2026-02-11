ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍, ଆଉ କରିବେନି ଅଶ୍ଲୀଳ ନୃତ୍ୟ...
ପୁଣି ବିବାଦରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନିଶା ମହାରଣା । ବଲାଙ୍ଗୀର ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରି ଅଡୁଆରେ ନିଶା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ।
Published : February 11, 2026 at 2:37 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନିଶା ମହାରଣା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମାମଲାରେ ନିଶାଙ୍କୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ନିଶା ମହାରଣା ମଞ୍ଚ ଚଢିବି ହେଲେ ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ମାମଲା ?
ଗତ ୧୨ ଜାନୁଆରୀରେ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗାଁରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଓପେରା ଯାତ୍ରାରେ ନିଶା ମହାରଣା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ପୋଲିସ ନିଜ ପଟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । କେସ ନମ୍ବର ୨୧/୨୦୨୬ରେ BNS ୨୯୬/୪୯/୩(୫) ସହ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ୍ ୬/୭ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆୟୋଜକ ସହିତ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରା କମିଟିର 2 ଜଣ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ବି କରିଥିଲା । ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା କଳାକାର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଖୋଜୁଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ମହାରଣା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ
ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଶା ମହାରଣା ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଣେ ଜାମିନଦାର ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି ।
ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବେ ନିଶା
ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ କୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ସେ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧମକ ଚମକ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ।
'ଆଉ କରିବିନି ଅଶ୍ଲୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ'
ନିଶା ମହାରଣା ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜାମିନ ପାଇଛି । ଆଗକୁ ମୁଁ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିବି । ଲୋକେ ପୁଣି ମୋତେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବେ । ହେଲେ ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଧମାଲ କରିବି । ହେଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ । କେବେ ନିଜେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ମୋତେ କମିଟି ମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି । ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଜରୁରୀ ।"
'ସତ୍ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ'
ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଘନଶ୍ୟାମ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଶା ମହାରଣା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଜାମିନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଓ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସର୍ତ୍ତ ନ ମାନିଲେ ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାମଲା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜିର ଏ ଆଇ ଯୁଗରେ ଅନେକ କିଛି ଏଭଳି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ମାମଲରେ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିଲା ଓ ପୋଲିସ୍ କେବେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି, ଏଥିରୁ ସତ୍ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଥାନାକୁ ଗଲା ଯାତ୍ରା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମାମଲା, ଏତଲା ଦେଲେ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ବୟାନ ଦେଲେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା
ଇଟିଭି ଭାରତ,ବଲାଙ୍ଗୀର