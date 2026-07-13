ମନର ସାଥୀ ପାଇଲେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଗାୟିକା ଜସ୍ନିନ ସାଣ୍ଡଲାସ, ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ ଘୋଷଣା
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟ ସମୟରେ ଗାୟିକା ଜସ୍ମିନ୍ ସାଣ୍ଡଲାସ୍ ନିର୍ବନ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗେତର ଶେଖର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇବା ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ରିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲଣ୍ଟ୍ କରିଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 10:43 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ତଥା ଧୁରନ୍ଧର ଫେମ୍ ଗାୟିକା ଜସ୍ମିନ୍ ସାଣ୍ଡଲାସଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ । ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ସରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟ 'ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍' ସମୟରେ ଗାୟିକା ଜସ୍ମିନ୍ ସାଣ୍ଡଲାସ୍ ନିର୍ବନ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗେତର ଶେଖର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଡାକି ନିର୍ବନ୍ଧ ରିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲଣ୍ଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲେ ହେଉଛି ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜସ୍ମିନ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ଶେଖର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚୟ କରାଇ ଗର୍ବର ସହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ,"ଏହା ମୋର ଚୌଧୁରୀ ସାହେବ । ମୁଁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି । ସେ ହିଁ ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ।" ଏହା ପରେ ଜସ୍ମିନ୍ ଡେଇଁପଡ଼ି ଶେଖରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଦୁହେଁ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିଟ୍ ଗୀତ 'ଲାଭନ୍'ରେ ଏକାଠି ନାଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଏହି ମୁହୁର୍ତ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ । ଷ୍ଟେଜ୍ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ।
ଯଦିଓ ଏହା କପଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା ଥିଲା । ତଥାପି ଜସ୍ମିନଙ୍କ କିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକଷ୍ଟେଜ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ପୂର୍ବ କନସର୍ଟ କ୍ଲିପରେ ଶେଖରଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଗାୟକ ନିର୍ବନ୍ଧ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ କେବେବି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ । ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଶେଖରଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ; ତଥାପି, ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଶେଖରଙ୍କ ପେଶା, ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିମ୍ବା କପଲ କିପରି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଜସ୍ମିନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଗ୍ୟାରି ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ଦମ୍ପତି ଅଲଗା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲିଗାଲ୍ ୱିପନ୍ ଏବଂ ଲଡ୍ଡୁ ସମେତ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଏକାଠି ଦେଇଥିଲେ । ଜସ୍ମିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଜସ୍ମିନ୍ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରେଭେଞ୍ଜ'ରେ ନିଜ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ