ETV Bharat / entertainment

'ପେଡ୍ଡି' ବିବାଦ; ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, କରୀନା କପୁର ସମେତ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି, ପରଦାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି

ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ 'ପେଡ୍ଡି'କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଜଗପତି ବାବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

PEDDI CONTROVERSY
PEDDI CONTROVERSY (Poster/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପେଡ୍ଡି' ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ, ହାଇପରସେକ୍ସୁଆଲିଟି, ମହିଳା ବିଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଚି ବାବୁ ସାନା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କିପରି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ ତାଙ୍କୁ ଏକ 'ବସ୍ତୁ'ରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଜାହ୍ନବୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୁଖ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, କରୀନା କପୁର ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଜଗପତି ବାବୁ ।

ଜୟା ବଚ୍ଚନ

'ପେଡ୍ଡି'ରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ସିନେମାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ 'ବସ୍ତୁ' କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି । ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ' ହାଇପରସେକ୍ସୁଲାଇଜ୍ଡ' ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ, "କେହି ମୋ ସହ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ । ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଅପ୍ରୀତିକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋତେ 'ବସ୍ତୁ' ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେବେ କାମ କରିନଥିଲି ।" ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଶୋର'ର ସୁଟିଂ ସମୟର ଏକ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ଯୌନ କର୍ମୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

କରୀନା କପୁର ଖାନ

କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, "କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ ଫିଲ୍ମର 'ସୂରଜ ହୁଆ ମଦମ' ଗୀତରେ କାଜୋଲଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦନୀ ଫିଲ୍ମର 'ତେରେ ମେରେ ହୋଟୋ ପେ' ଗୀତରେ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ । ସେମାନେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରି ପରଦାରେ ଯାଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଆରାଧନା ଫିଲ୍ମର 'ରୂପ ତେରା ମସ୍ତାନା' ଗୀତରେ, ମୋ ଶାଶୁ (ଶର୍ମିଳା ଟାଗୋର) ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସେକ୍ସୁଆଲିଟିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପରଦାରେ ଏଭଳି ଦେଖାଯିବାର କୌଣସି ଅସ୍ଥିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ କେବଳ 'ବସ୍ତୁ' ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।"

ଜଗପତି ବାବୁ

ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ଜଗପତି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆସି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୃଜନଶୀଳ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଇନାଡୁ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମରେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ, ଜଗପତି ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, "ଫିଲ୍ମରେ ସୃଜନଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଗରିବ ଝିଅଟି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ତାହା କରିଥିଲା । କେତେକ ସମୟରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ହୋଇପାରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଚାଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି

ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ଅନେକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜେ ପଠାଇଥିବା ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ମେସେଜରେ, ଜାହ୍ନବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାର ଫଟୋ ନ ନେବାକୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ରାମ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ; ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, 'ତୁମେ ଆଉ କେବେ ସେହି କୋଣରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବ ନାହିଁ,' ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ।"

ଅନ୍ୟ ଏକ ମେସେଜରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଜାହ୍ନବୀ ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।

ବୁଚି ​​ବାବୁ ସନା କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଚି ବାବୁ ସାନା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସର୍ବଦା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସିଛି - ପରଦା ଉପରେ ଏବଂ ପରଦା ବାହାରେ - ଏବଂ ଆମେ କେବେବି କୌଣସି ମହିଳା ଚରିତ୍ରକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିନାହୁଁ । ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ, ଉଠାଯାଉଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ପେଡ୍ଡି' କ୍ରେଜ; ଭାରତରେ 150 କୋଟି ପାର୍, ବିଶ୍ୱରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ରଜରେ ହେବ ଧମାକା; ''ଛକି ଶୂନ ରୁ ଡାଏରୀ..'' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PEDDI
JANHVI KAPOOR
ପେଡ୍ଡି ବିବାଦ
ଜାହ୍ନବୀ କପୁର
PEDDI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.