ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି 'ଜନ ନୟାଗନ' ଟ୍ରେଲର, ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ନିର୍ମାତା
'ଜନ ନୟାଗନ' ନିର୍ମାତାମାନେ ଶେଷରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର କେବେ ଆସୁଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଜନ ନୟାଗନ' ନିର୍ମାତାମାନେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଶେଷରେ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଟ୍ରେଲରର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢାଇ ଦେଇଛି ।
ଗୁରୁବାର, ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଅଭିନୀତ 'ଜନ ନୟାଗନ' ନିର୍ମାତା ଶେଷରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ଫିଲ୍ମର ଅଡିଓ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ଜନ ନୟାଗନ' ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି 3ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, 'ଜନ ନୟାଗନ' ଟ୍ରେଲର, ଜନ ନେତା ଟ୍ରେଲର, ଜନ ନାୟକୁଡୁ ଟ୍ରେଲର, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲରଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ 3 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।" ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ସହିତ ଥଲାପତି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ, ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମରୁ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଜାନା ନାୟକନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରି, ନିର୍ମାତା ଏହାର କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଆସ, ସମସ୍ତ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଶେଷ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏକାଠି ହୁଅ। ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପାଇଁ ଥିଏଟର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି।" ପୋଷ୍ଟରରେ ବିଜୟ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ କମାଣ୍ଡୋ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ତିନି ତାରକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ମମିତା ବୈଜୁ, ପ୍ରିୟମଣି, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ୍ ଏବଂ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଛି । ଜାନା ନାୟକନ୍ ଏଚ୍. ବିନୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଯୋଜିତ। ଜାନା ନାୟକନ୍ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ତେଲୁଗୁରେ "ଜାନା ନାୟକୁଡୁ" ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ "ଜନ ନେତା" ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
