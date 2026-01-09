'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ ବିଳମ୍ୱ; U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ CBFCକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ମିଳିନଥିଲା ସେନ୍ସର ଅନୁମତି, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ମାତା । ଶୁଣାଣି କରି U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 9, 2026 at 12:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ ବିଳମ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏନେଇ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଥଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନାୟାଗନ୍'କୁ U/A ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ CBFCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କୋର୍ଟ ଜନ ନାୟାଗନ୍କୁ U/A ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ CBFCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କାହିଁକି ମିଳିନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି ?
ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC)କୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 'UA 16+' ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ ୬ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ବିଚାରପତି ପିଟି ଆଶା ମୌଖିକ ଭାବରେ CBFCକୁ ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ "ଅଭିଯୋଗ"ର ଏକ କପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି "ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି" ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେ U/A ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁପାରିଶ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ "ସମୀକ୍ଷା" ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
CBFCକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଯଦିଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 9 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏହା କେବଳ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିମ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ସେନ୍ସରସିପ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଡିସେମ୍ବର 19ରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବା ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହଟାଇବା ଏବଂ କିଛି ସଂଳାପକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରିନଥିଲା । ଫଳରେ ନିର୍ମନାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ସାର୍ଟିଫେକସନ ସହ ଅନୁମିତି ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ CBFCକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ୍'କୁ ମିଳିଲାନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି; ରିଲିଜରେ ରୋକ, 65ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଫେରସ୍ତ
ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସମେତ ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ତାରକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ମମିତା ବୈଜୁ, ପ୍ରିୟମଣି, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ୍ ଏବଂ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଛି । ଜାନା ନାୟକନ୍ ଏଚ୍. ବିନୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହା ତେଲୁଗୁରେ "ଜନା ନାୟକୁଡୁ" ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ "ଜନ ନେତା" ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ