ଜନ ନୟାଗନ୍ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ କନଫର୍ମ ! ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଜନ ନୟାଗନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପକ୍ଷରୁ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ । ହେଲେ ନିର୍ମାତା ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 5:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନୟାଗନ୍'କୁ ଏକ ବଡ଼ ରିଲିଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାନାଡିୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
🔥 Finally! Our Own Thalapathy Vijay is ready to set the big screen on fire with #JanaNayagan💥— York Cinemas (@yorkcinemas) July 8, 2026
🇨🇦 Canada Release by York Cinemas
🎬 Igniting screens from July 24.
Get ready for the ultimate theatrical celebration.
Stay tuned for tickets 🎫#thalapathyvijay #yorkcinemas pic.twitter.com/CcyiZAZqUp
କାନାଡାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ୟର୍କ ସିନେମାସ୍, ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥିଏଟରରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା, "ଶେଷରେ! ଆମର ନିଜ ଥାଲାପତି ବିଜୟ 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ସହ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ୟର୍କ ସିନେମାସ୍ ଦ୍ୱାରା କାନାଡା ମୁକ୍ତିଲାଭ । 24 ଜୁଲାଇରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଥିଏଟର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।"
24.07.2026 — Brace for impact. pic.twitter.com/APKN6xejzY— Lets Cinema (@letscinema) July 8, 2026
ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ହେବା ପରେ, ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରାକର 'ଲେଟ୍ସ ସିନେମା' ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଯୋଜନା ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଉଛି । ତଥାପି, ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଜନ ନୟାଗନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୋଙ୍ଗଲ୍ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ତଥାପି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେନ୍ସର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇନଥିବାରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରମାଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ନକଲି ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'A' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛି । ପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ନକଲି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ବିଳମ୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଏଚ୍ ଭିନୋଥ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଥିରେ ଥଲାପତି ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୂଜା ହେଗଡେ, ବବି ଦେଓଲ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ପ୍ରିୟମଣି, ମମିତା ବୈଜୁ, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର "ଜନ ନୟାଗନ୍"ରେ, ବିଜୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ, ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଜଣେ ଜନନେତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ