'ଜନ ନୟାଗନ୍' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ମାସ ମାସର ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରେ, ବିଜୟଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା । ନିର୍ମାତା ରିଲିଜ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 4:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ମାସ ମାସର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧା ପରେ, ଜନ ନୟାଗନର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅନ୍ତିମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜୁଲାଇ 23 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆସିବ । ଏହି ଘୋଷଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । #JanaNayaganFromJuly23 ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି ।
Tested by fire.— KVN Productions (@KvnProductions) July 15, 2026
Forged by time.
Built for history.
The tougher the battle,
The louder the victory.#JanaNayaganFromJuly23#JanaNayakuduFromJuly23#JanNetaFromJuly23
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol… pic.twitter.com/21xjixgUBM
KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୋଷ୍ଟ ସହ ରିଲିଜ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ । ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା । ଇତିହାସ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ । ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ କଠିନ, ବିଜୟ ସେତେ ଜୋରରେ ।" ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ #JanaNayaganFromJuly23, #JanaNayakuduFromJuly23 ଏବଂ #JanNetaFromJuly23 ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ରିଲିଜ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି ।
ଟିକେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସମାନ ତାରିଖକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ରଖିବାକୁ କହିବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ ବିଜୟଙ୍କ ସିନେମାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, "34 ବର୍ଷ । 68 ଫିଲ୍ମ । 68 ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସବୁ ଏକ ଶେଷ ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ନେଇଯାଉଛି । ଜୁଲାଇ 23 । ଅଭିନେତା ବିଜୟ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ।" ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଶା ଏକ ନୂତନ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ ରାଜା ଜୁଲାଇ 23 ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଲୋଡିଂ ।" ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଏବଂ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଘୋଷଣା... ଜନ ନୟାଗନ - ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।" ତୃତୀୟ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସିଏମ୍ ବିଓକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ," ବିଜୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସମୟ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବିଦାୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ମୁକ୍ତିଲାଭ ଘୋଷଣା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ବର୍ଷ ପୋଙ୍ଗଲ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଜନନାୟାଗନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୋର୍ଡ (CBFC) ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ 'A' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ରନଟାଇମ୍ 183 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 11 ସେକେଣ୍ଡ, ଯାହା ଏହାକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଛି ।
ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ୟୁକେ ବିତରକ ଅହିଂସା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ ୟୁକେ ସିନେମାଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଅକଟ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଚ୍. ଭିନୋଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜନ ନୟାଗନରେ ବିଜୟ, ପୂଜା ହେଗଡେ, ବବି ଦେଓଲ, ମମିତା ବୈଜୁ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ପ୍ରିୟମଣି, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ ଏବଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତେଲୁଗୁ ହିଟ୍ ଭଗବାନ୍ଥ କେଶରୀର ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ରିମେକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ