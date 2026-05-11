ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବ 'ଜନ ନୟାଗନ'; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଏବେ ପରଦାରେ ବି କରିବେ ଧମାକା, ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍

ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 11, 2026 at 5:09 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ, ବିଜୟ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଛିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ମହିଳା ଅଧିକାର, ଯୁବ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାର କାହାଣୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ "ଜନ ନୟାଗନ" ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ବିଜୟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କିଛି କାରଣରୁ ରିଲିଜ ହୋଇପାରୁନି ।

ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର କିଛି ସମୟ ପରେ, ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଜନ ନୟାଗନ" ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ସୂଚନା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ରବିବାର ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ପ୍ରଯୋଜକ ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣ "ଜନ ନୟାଗନ" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ଏବଂ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ବିବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଅଛି କି ନାହିଁ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଆମକୁ କେବଳ ଦେଶର ଆଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଫିଲ୍ମଟି ଥିଏଟରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡିବ ।" ପ୍ରଯୋଜକ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟତର କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ "ଜନ ନାୟକନ" ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଡିଓ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମା କରିଥିଲା । ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ, ଏହା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଡିଓ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲା । ବିଜୟଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

ତଥାପି, ନାରାୟଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ସନ, ଭାବପ୍ରବଣତା, ନାଟକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଜୟଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି ।

ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ​​ହେଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଡିତ କରିଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି କାରଣରୁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

