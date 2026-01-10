'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ ବିଳମ୍ବ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନିର୍ମାତା, କହିଲେ 'ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ...'
ସେନ୍ସର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଯୋଗୁଁ 'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ ବିଳମ୍ୱ । ପ୍ରଯୋଜକ ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ।
Published : January 10, 2026 at 3:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେନ୍ସର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ରିଲିଜ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ପୋଙ୍ଗଲ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଥିଏଟରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ପ୍ରଯୋଜକ ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଭିଡିଓରେ, ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ବିଜୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଜନ ନୟାଗନ ପାଇଁ ଅପାର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଆମେ ଅଗଣିତ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ପାଇଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରିୟ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ଏବଂ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତାହା ସୀମିତ କରୁଛି ।"
ସେ ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ (CBFC) କୁ ଫିଲ୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର 18, 2025ରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର 18, 2025 ରେ CBFC କୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କମିଟି ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 22, 2025 ରେ, ଆମେ ଏକ ଇମେଲ୍ ପାଇଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ U/A 16+ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଯୋଜନା ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପୁନଃ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । "ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପୁନଃ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆମର କାମ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ମକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ତଥାପି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।"
କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁକ୍ତିଲାଭର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା । ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୫, ୨୦୨୬ ରେ, ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଟିମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ସଂଶୋଧନ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଆମର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଜାନୁଆରୀ ୫, ୨୦୨୬ ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଫିଲ୍ମଟି ଡିଜାଇନିଂ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଭାଇସ୍ କମିଟି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ସରିଯିବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କିଏ ତାହା ନ ଜାଣି, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ । ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ, କୋର୍ଟ ଆଜି ସକାଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକ U/A ୧୬+ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ CBFC ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।"
ଏହା ପରେ, ପ୍ରଯୋଜକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକ, ବିତରକ, ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଢାଳି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଛି ।"
ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ସିନେମାରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅବଦାନ ପରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦାୟ ପାଇବା ଉଚିତ । ସର୍ବୋପରି, ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବିଦାୟ ପାଇବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଧନ୍ୟବାଦ।"
ପୂର୍ବରୁ, କେଭିଏନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜନ ନୟାଗନର ରିଲିଜ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ମାମଲାରେ, କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ୟୁ/ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।
