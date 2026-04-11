ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଚିରଞ୍ଜିିିିିିିବୀ... କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍ ମାମଲା । ରଜନୀକାନ୍ତ, ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଟାର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

CELEBS ON JANA NAYAGAN LEAK (IANS/Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 5:21 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନୟାଗନ' ଅନଲାଇନରେ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରଜନୀକାନ୍ତ, ଚିରଞ୍ଜିବୀ, କମଲ ହାସନ ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । 'ଥାଲଇଭା' ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ "ଆଘାତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।

ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ରଜନୀକାନ୍ତ ଲିକ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ରଜନୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଫିଲ୍ମ ଟଜନ ନୟାଗନ' ର ଅନଧିକୃତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି । ଫିଲ୍ମ ଆସୋସିଏସନଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସରକାର ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଅପରାଧକୁ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

ଚିରଞ୍ଜୀବୀ: ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନ ନୟାଗନ' ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଲିକ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ସିନେମା ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏପରି ଘଟଣା ଶିଳ୍ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଆମର ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଏ ।"

ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଉ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିନେମାକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ସମର୍ଥନ ବଢାଇବା। ପାଇରେସି ବନ୍ଦ କର। ସିନେମାକୁ ବଞ୍ଚାଅ ।"

କମଲ ହାସନ: କମଲ ହାସନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନ ନୟାଗନ' ର ଲିକ୍ ହେବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତାର ପରିଣାମ। ଯଦି ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତୁ । ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ପାଇରେସି ପାଇଁ ଉର୍ବର ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତେ । ଯେତେବେଳେ ଆଇନଗତ ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଏ, ଅବୈଧ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ କବଜା କରନ୍ତି ।'

'ପାଇରେସି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହାସନ ଲେଖିଛନ୍ତି: 'ପାଇରେସି ରାଜନୀତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ; ଏହା କଳା ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ । ଏହା ଶହ ଶହ କଳାକାର ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ କାମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ, ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ, କରଦାତା ପ୍ରଯୋଜକ, ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଥିଏଟର ମାଲିକଙ୍କ ବିନିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ - ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସିନେମାକୁ ଚଲାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ? ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତ୍ୱରିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କଠୋର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟରେ ନିଷ୍କାସନ ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ଅତୀତରେ ମୋ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ।'

ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା: ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଜନ ନୟାଗନ' ଲିକ୍ ମୋତେ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି । କ୍ୟାରିଅରର ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ଷତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ, ମୁଁ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ଜାଣେ । ତୁମେ ଏକ ଟାର୍ଗେଟ ପରି ଅନୁଭବ କର; ତୁମେ ଆଶା ହରାଇ ଦିଅ । ଏହା କେବଳ ମୋ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ- ଏହା ମୋର ସହ-ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଉଚିତ । ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ପଛରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।'

ଏହି ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବଢାଇଛନ୍ତି: ଏହି ପ୍ରମୁଖ ତାରକାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଆହୁରି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପୂଜା ହେଗଡେ, ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡି, ପି ରଙ୍ଗନାଥନ, ସୂରିଆ ଶିବକୁମାର, କୀର୍ତ୍ତି, ଶିବକାର୍ତିକେୟନ, ବିଜୟ ଆଣ୍ଟୋନି, ବିଶାଲ, କଭିନ, ଶିବରାଜ, ଶାନ୍ତନୁ ଏବଂ ଖୁସବୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଲିକ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇରେସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

