'ଜନ ନୟାଗନ' ଖଳନାୟକ ସହ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା, ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍

'ଜନ ନୟାଗନ'ର ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇଟଲ୍ ସହ ଖଳନାୟକ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଛି ।

JANA NAYAGAN AS JAN NETA
JANA NAYAGAN AS JAN NETA (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର "ଜନ ନୟାଗନ" ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାତା ଡିସେମ୍ବର 22ରେ ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ଷ୍ଟାର ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଥିଏଟ୍ରିକ୍ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି ।

ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ନିର୍ମାତ "ଜନ ନୟାଗନ" ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବବି ଦେଓଲ ଫିଲ୍ମରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ଜନ ନୟାଗନରୁ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରି, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଆସ, ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ଏକାଠି ହୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନୃତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ।" ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିଏଟର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଥିଏଟର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି ।"

'ଜନ ନୟାଗନ'ର ହିନ୍ଦୀ ଟାଇଟଲ୍

ପୋଷ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ଖଳନାୟକ ବବି ଦେଓଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଉଭୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା କମାଣ୍ଡୋ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମରେ ବବି ଦେଓଲ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ଜନ ନୟାଗନ' ହିନ୍ଦୀ ନାମ 'ଜନ ନେତା' ହେବ । ଏବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଅଭିନୀତ ଏହି ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମଟି ଜାନୁଆରୀ 9, 2026ରେ ତାମିଲ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରାଜନୀତିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଥଲାପତି: ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ପାର୍ଟି TVKର ପତାକା ଓ ଚିହ୍ନ

ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଏବଂ ମୂଳ ସ୍କୋର ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର । ପ୍ରଦୀପ ଇ. ରାଘବ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ଜନ ନୟାଗନ୍ / ଜନ ନେତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାନର କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ଯେତେବେଳେ ଏଚ୍. ବିନୋଦ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଥଲାପଥି ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ମମିତା ବୈଜୁ ନଜର ଆସିବେ । ବବି ଦେଓଲ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ୍, ପ୍ରିୟା ମଣି, ନାରାୟଣ, ମୋନିଷା ବ୍ଲେସି, ବାବା ଭାସ୍କର, ଟିଜେ ଅରୁଣାଚଳମ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

