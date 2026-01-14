'ଜନ ନୟାଗନ' ସେନ୍ସର ବିବାଦ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାମଲା, ଏହି ଦିନ ଶୁଣାଣି
ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ 'ଜନ ନୟାଗନ' ପ୍ରଯୋଜକ । ଜାନୁଆରୀ 19 ରେ ଶୁଣାଣି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜନ ନୟାଗନ' ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରଠାରୁ ଖବରରେ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିନଥିଲା । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ଏହି ମାମଲା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାତା ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ ।
ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନୟାଗନ' ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆବେଦନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ, ଯାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (CBFC) କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କାରଣ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଜାନୁଆରୀ 9ରେ, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଜନ ନାୟାଗନ୍ କୁ ତୁରନ୍ତ ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (CBFC) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ବିଳମ୍ବକୁ ବିଚାର କରି, KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ LLP ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟର ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚର ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବୋର୍ଡକୁ ତୁରନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ପି.ଟି. ଆଶା "ଜନ ନୟାଗନ"କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ CBFCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚର ଆଦେଶ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏକ ସମୀକ୍ଷା କମିଟିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏମ୍.ଏମ୍. ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜି. ଆରୁଲ ମୁରୁଗାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡପୀଠ CBFC ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସିଙ୍ଗଲ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମଟି ସମୟସୀମାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ନକରିବା ପାଇଁ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ପ୍ରଯୋଜକ ଭେଙ୍କଟ କେ., ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ନାରାୟଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ କିପରି ବିଳମ୍ବ ଦଳକୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ବିଳମ୍ୱ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।
ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସମେତ ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ତାରକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ମମିତା ବୈଜୁ, ପ୍ରିୟମଣି, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ୍ ଏବଂ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଛି । ଜାନା ନାୟକନ୍ ଏଚ୍. ବିନୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହା ତେଲୁଗୁରେ "ଜନା ନାୟକୁଡୁ" ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ "ଜନ ନେତା" ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
