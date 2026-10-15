ପରଦାରେ 'ଜେଲର 2'; ମନ ଜିତିଲା କି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ
ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ 'ଜେଲର୍ ୨' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପୂର୍ବକୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 10:36 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଟାଇଗର ମୁଥୁଭେଲ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି । 'ଜେଲର୍ ୨' ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଶୋ' ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ସହ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବି ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
Finally, Thalaivar Alapparai begins worldwide today! ♥️🔥 #Jailer2 in theatres near you! @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss #Jailer2FromOct15— Sun Pictures (@sunpictures) October 14, 2026
ଜେଲର 2 ରିଭ୍ୟୁ
ଦର୍ଶକମାନେ କମେଡି, ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ପ୍ରଭାବକୁ ଯୋଡିଛି । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ହିଟ୍ ବୋଲି କହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଜେଲର ଏବଂ 2.0 ର ରେକର୍ଡକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନେଲସନ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
4.5/5 INDUSTRY HIT NO : 17 ❤️🔥= #Jailer2 🥵🥵🔥🔥🔥😭😭 Bye bye Jailer & 2.0 records !!! @Nelsondilpkumar & @anirudhofficial just knows how to get the full potential of Numero Uno Star🌟Superstar @rajinikanth https://t.co/plh3xv41LN— Dr.Aazim Kassi〽️ (@AazimKassim) October 15, 2026
ଆଉ ଜଣେ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାର୍କ ହାସ୍ୟରସ, ଯୋଗୀ ବାବୁଙ୍କ କମେଡି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବିରକ୍ତିକର ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା । ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ସେହିପରି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ କାର୍ଡକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
#Jailer2 Awesome 1st half. The dark humor has worked big time. #YogiBabu comedy is peak. #Rajinikanth is on 🔥. #Anirudh BGM is so good. And the interval and the staging is perfect. Not even one boring scene. Fast screenplay. Looking forward to 2nd half 👌 https://t.co/l6xKdkLi7B— AllAboutMovies (@MoviesAbout12) October 15, 2026
'ଜେଲର୍ ୨' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ (BGM) ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇପାରିଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦୃଶ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି (କ୍ୟାମିଓ) ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବିଶେଷ ଭାବରେ 'ହୁକୁମ୍' ମିକ୍ସର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମିଓ ଭୂମିକାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
#Jailer2 A Familiar Commercial Entertainer With a Solid 1st Half but an Underwhelming 2nd Half! First half works mainly because of Nelson’s trademark comedy, a few solid Superstar elevation scenes, and Anirudh’s BGM. But the writing gets weaker as it goes on, with the SJ Suryah and Vidya Balan villain tracks feeling tiring and impactless, while the film moves away from the entertainment that works best. Rajinikanth’s screen presence still delivers, but even the elevation scenes don’t hit consistently. The cameos also feel more like plot devices than genuine high points and fail to create the same impact as the first film. Entertaining in stretches, but ultimately an average sequel. Rating: 2.5/5— Venky Reviews (@venkyreviews) October 15, 2026
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି; ଏପରିକି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ କାହାଣୀ (ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ)କୁ ନେଇ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ପରଦାରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍. ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ମୋହନଲାଲ, ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ବିଜୟ ସେଥୁପତି ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ଆପିୟରନ୍ସ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଦର୍ଶକମାନେ କାହାଣୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ୍ୟାମିଓଗୁଡ଼ିକ ଆଶା ପୂରଣ କରେ । କିଛି ଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆପିୟରନ୍ସ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ଲଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବରେ ଅଧିକ କାମ କରିଥିଲା, ସିକ୍ୱେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଭାବକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ।
#Jailer2 Premiere Show @rajinikanth’s performance is 🔥 Gd story, avg scrn play, mass action sequences, & excellent DOP. @anirudhofficial’s songs ok but the BGM is 💣 1st hlf is gd, 2nd hlf is below avg Lengthy runtime, weak climax👎 Overall: Below Average ⭐ 2.5/5 @sunpictures https://t.co/d9dMr03m5o— Prithvi (@YoursPrithivi) October 14, 2026
ଜେଲର୍ 2 ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମାଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଜେଲର୍ 2କୁ ଏକ ପରିଚିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା । X ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଲେଖା ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ S. J. ସୂର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖଳନାୟକ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ।
ସମୀକ୍ଷାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା କମେଡିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ । ଯଦିଓ ରଜନୀକାନ୍ତ ପରଦାରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଉଚ୍ଚତା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ରନ୍ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଲାଇମାକ୍ସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ ମଧ୍ୟମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ।
#Jailer2review - - Emotional Scene 👌 - As Usual AniGOD Extraordinary BGM's Especially That #Hukum Mix lit 🔥 - Cameo Entry BGM 🔥🔥🔥 - Slow Slow Motion Shots 👌👌 - Surprise Cameo #Jailer3 On Cards - AURAkanth Lit Screen with his screen Presence 🔥👌 #Jailer2 https://t.co/uvjtVk1Aa8— Australian Telugu Films (@AuTelugu_Films) October 15, 2026
ଏକ ପୃଥକ ସମୀକ୍ଷାରେ ଫିଲ୍ମକୁ ହାରାହାରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ନେଲସନଙ୍କ ଟ୍ରେଡମାର୍କ କମେଡି ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଗତି ହରାଇଥାଏ । ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଶ୍ୟ, କ୍ୟାମିଓ ଏବଂ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଏହି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି, କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ନେଲସନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
'ଜେଲର୍ ୨' ବିଷୟରେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ହେଉଛି ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାର ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ୨୦୨୩ ମସିହାର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ (ସିକ୍ୱେଲ୍), ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍.ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା, ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣନ୍, ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ଏବଂ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ତାରକା କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ, ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ୍ ଏବଂ ମୋହନଲାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ (କ୍ୟାମିଓ ଭୂମିକାରେ) ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।