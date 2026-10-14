'ଜେଲର୍ ୨' ବନାମ 'ରଣବାଲି': ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ କିଏ ଆଗରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ଏବଂ 'ରଣବାଲି' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ, ସମୟସୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 3:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦଶହରା ସମୟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧମାଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । 'ଜେଲର୍ ୨'ର ତେଲୁଗୁ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ 'ରଣବାଲି' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି; 'ଇରୁମୁଡି' ଏବଂ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେବ ।
ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ
'ଜେଲର୍ ୨' ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର, ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର) ପାଇଁ ୧୪.୮୪ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଶୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୩୧.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି, ଶୁକ୍ରବାର (୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ) ପାଇଁ ୪.୪୯ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ୭.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଛି । ଶନିବାର (୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ବା ତୃତୀୟ ଦିନ) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୪.୩୪ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ଆୟରେ ୭.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଶିବାଙ୍କ ୨୦୨୧ ମସିହାର ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଆନ୍ନାଥେ' (Annaatthe - ୨୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ରେକର୍ଡକୁ ପାର୍ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକେଶ କନଗରାଜଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କୁଲି' (Coolie - ୪୬.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
The Wild Power of #Ranabaali 🔱🔥 https://t.co/uTA7Gl7lCV #KOBALI This Dasara - we meet. https://t.co/jNEV2mfoXb— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) October 11, 2026
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନ୍ନା ଅଭିନୀତ ପିରିୟଡ୍ ଡ୍ରାମା 'ରଣବାଲି' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚାରି ଦିନର ଶୋ’ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୧.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି; ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ (blocked seats) ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି (ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହି ପରିମାଣ ୨.୯୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ) । ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର, ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର) ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୪୪.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହର ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ (୧୩.୦୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) କରି ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିପାରେ ଏତିକି କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂକୁ ମିଶାଇଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓପନିଂ-ଡେ (ପ୍ରଥମ ଦିନର) ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି ୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ପଟ୍ ବୁକିଂକୁ ବିଚାର କଲେ, 'ଜେଲର୍ ୨'ର ମୋଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଓପନିଂ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ।
ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଧାରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନ୍ନା ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସିଙ୍ଗଲ୍-ଡିଜିଟ୍ (୧୦ କୋଟିରୁ କମ୍) ଆୟ କରିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆକଳନ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ସମ୍ଭବତଃ ୫ କୋଟିରୁ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଭାରତରେ ନେଟ୍ ଆୟ) ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।
ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ (ପ୍ରମାଣପତ୍ର)
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ (CBFC) ପକ୍ଷରୁ U/A 16+ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି । ଏଥିସହିତ, ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନ୍ନା ଅଭିନୀତ ଆଗାମୀ ପିରିୟଡ୍ ଡ୍ରାମାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା U/A ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅବଧି (Runtime)
'ଜେଲର୍ ୨' ର ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛି ୧୬୫.୧୮ ମିନିଟ୍ (୨ ଘଣ୍ଟା, ୪୫ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ୧୧ ସେକେଣ୍ଡ) । 'ଜେଲର୍ ୨'ର ଅବଧି ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ; ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଅବଧି ୧୬୮.୪୭ ମିନିଟ୍ (୨ ଘଣ୍ଟା, ୪୮ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ୨୮ ସେକେଣ୍ଡ) ଥିଲା । ସେହିପରି 'ରଣବାଲି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 'ରଫ୍ କଟ୍' (rough cut) ୩ ଘଣ୍ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମ୍ପାଦନା ପରେ ଏହାର ଥିଏଟର ଅବଧି ୨ ଘଣ୍ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ (୧୭୦ ମିନିଟ୍) ରହିଛି । ତଥାପି, କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାଲିକା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନରେ ଏହାର ଅବଧି ୩ ଘଣ୍ଟା ୫ ମିନିଟ୍ (୧୮୫ ମିନିଟ୍) ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଂଖ୍ୟା
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଟି ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହାସଲ କରିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ପାଇଁ ମୋଟ ୩୧,୮୧୨ଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବିତରକମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ବଜାର ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । 'ରଣବାଲି' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରେ ୧,୦୦୦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ୫୦୦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
'ଜେଲର୍ ୨' ବିଷୟରେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ହେଉଛି ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାର ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ୨୦୨୩ ମସିହାର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ (ସିକ୍ୱେଲ୍), ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍.ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା, ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣନ୍, ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ଏବଂ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ତାରକା କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ, ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ୍ ଏବଂ ମୋହନଲାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ (କ୍ୟାମିଓ ଭୂମିକାରେ) ନଜର ଆସିବେ ।
'ରଣବାଲି' ବିଷୟରେ, 'ରଣବାଲି'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଏହାକୁ 'ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ' ବ୍ୟାନର୍ରେ ନବୀନ ୟର୍ନେନି ଓ ୱାଇ. ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି; ଏହାକୁ 'ଟି-ସିରିଜ୍ ଫିଲ୍ମସ୍' ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଶାସନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଚିତ୍ରଣ କରେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଭୋସ୍ଲୁ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।