'ଜେଲର୍ ୨'ରେ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ରଜନାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ କରିବେ ଧମାକା, ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨'ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଦାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 12:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 'ଜେଲର୍ ୨' । ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିର୍ମାତାମାନେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ମାତାମାନେ 'ବୋଧି' ଭାବରେ ଏସ୍.ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ 'ଦିଲୀପ' ଭାବରେ ସୁରଜ ଭେଞ୍ଜାରାମୁଡୁଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ର 'କାନ୍ଥା' ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ଟିଜର୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ଦାଜରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
Introducing Vidya Balan as Kantha from the world of #Jailer2 💥@rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #SurajVenjaramoodu @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan… pic.twitter.com/kaCWF3beIN— Sun Pictures (@sunpictures) September 20, 2026
ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ସିଡ଼ି ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଝଲକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ 'କାନ୍ଥା' କୌଣସି ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି; ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦରଙ୍କ ଦମଦାର୍ ସଙ୍ଗୀତ ଏଥିରେ ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ୍ ଲଗାଇଛି ।
Vidya Balan base kaaga ve oru 50 Cr extra varum epdiyum— Vijayan Bhibatsu (@VijayanBhibatsu) September 20, 2026
How many of you still remember this popular photo ?
Ipavum apdiye thaa irukaanga#Jailer2 #VidyaBalan pic.twitter.com/KjUvEZtcXV
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀରେ 'କାନ୍ଥା'ଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି । ତଥାପି, ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଏଥିରେ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମିଥୁନ୍ 'ଜେଲର୍ ୨'ରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପରଦା ସେୟାର କରିବେ । ତେବେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଲୁକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । 'ଜେଲର୍ ୨'ରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାର ଦେଖି ଅନେକଙ୍କୁ 'ଦ ଡର୍ଟି ପିକ୍ଚର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର 'ରେଶମା' ଭୂମିକା କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
The One to watch out for— Man of Justice (@IAmManofJustice) September 20, 2026
A top character artist who effortlessly glides into any role..The Vidya Balan..in Nelsons mad yet hatke World
And no..she is not imported for a Tamil movie...
Infact she is...home.#Jailer2 https://t.co/vjtVbHiIfO
'ଜେଲର୍ ୨'ର ୨୦୨୬ ମସିହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତାମିଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣିଥରେ 'ମୁଥୁଭେଲ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍' ୨୦୨୩ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାମିଲ୍ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଥିଲା । ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଜେଲର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁଥୁଭେଲ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଲର୍ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତରେ ୩୪୮.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ୬୦୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆୟ କରିଥିଲା ।
Official #JAILER2 - Character Intro promo⭐: Vidya Balan as Kantha..💥 Villainess..🔥 Ani's Score..🤝 pic.twitter.com/hfHJgCr8Rw— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) September 20, 2026
'ଜେଲର୍ ୨' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଜେଲର୍ ୨'ରେ ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣନ୍, ଯୋଗୀ ବାବୁ, ମିର୍ନା ଏବଂ ରିତ୍ୱିକ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ପୁନର୍ବାର ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ରେ ଏସ୍.ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା, ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍, ସୁରଜ ଭେଞ୍ଜାରାମୁଡୁ, ଆନ୍ନା ରାଜନ୍ ଏବଂ ଜତିନ୍ ସର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଚମତ୍କାର ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭୂମିକା ବା 'କ୍ୟାମିଓ' ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋହନଲାଲ୍, ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ବିଜୟ ସେତୁପତି ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ୍ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି; ଯଦିଓ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି । 'କାନ୍ଥା' ଭୂମିକାରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ 'ଜେଲର୍ ୨'ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୨୬ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଜେଲର 2' ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ 'ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା' ସହ ହେବ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍କର
ଜେଲର 2: ଶାହାରୁଖ ନୁହଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଆସିବେ ନଜର, ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ କାମ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ