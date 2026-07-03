'ଜେଲର 2' ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ 'ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା' ସହ ହେବ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍କର
'ଜେଲର 2'ର ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ସିନେମାଟି ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : July 3, 2026 at 10:12 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । 'ଜେଲର 2' ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଜେଲର 2'
ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ସକାଳେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେହି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସେୟାର କରିବେ । ପୋଷ୍ଟ ସହିତ କ୍ୟାପସନ୍ ଥିଲା: "ଟାଇଗର ପୁଣି ଶିକାର କରିବାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ।" ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗୁରୁବାର, ନିର୍ମାତାମାନେ 'ଜେଲର 2' ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ମୌଳିକ ନୀତି । 'ଜେଲର 2' ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।"
The wait is over! 🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 2, 2026
Megastar @KChiruTweets's epic fantasy spectacle #Vishwambhara arrives in theatres worldwide on October 16, 2026, for Dasara! ❤️🔥
ବକ୍ସ ଅଫିସ କଡା ଟକ୍କର
ଦଶହରାରେ 'ଜେଲର 2'ର ଏକକ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା' ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ । 'ଜେଲର 2' ଅକ୍ଟୋବର 15, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ରମେଶ ବାଲାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଜେଲର 2' ରିଲିଜ୍ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ - ଅକ୍ଟୋବର 16, 2026 ରେ ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ 'ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆସିବ ।
'ଜେଲର 2' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଜେଲର 2' ର ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି । ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ, ନିର୍ମାତା ସେଟ୍ ରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ନେଲସନ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ପୁଣି ଥରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି; ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମୂଳ 'ଜେଲର'ର ସଫଳତା ପରେ ଆସିଛି, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେ ସିକ୍ୱେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭଳି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜେଲର 2: ଶାହାରୁଖ ନୁହଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଆସିବେ ନଜର, ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ କାମ
'ଜେଲର 2' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 'ଥଲାଇଭା'ଙ୍କ ଦମଦାର ଲୁକ୍
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'ଜେଲର 2' ଘୋଷଣା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ