ପରଦା ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ଧମାକା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ?
ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ରଣବୀର ଏବଂ ୟଶ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ 'ଜେଲର୍ ୨'ର OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 2:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଜେଲର୍ ୨' ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଦିନ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । 'ଜେଲର୍ ୨'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ମହଙ୍ଗା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, 'ଜେଲର୍ ୨' କେଉଁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏବଂ କେବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
'ଜେଲର୍ ୨' କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ?
ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଜେଲର୍ ୨' ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରୁ 'ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ' ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 'ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ' ପକ୍ଷରୁ 'ଜେଲର୍ ୨'ର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ, ମୋହନଲାଲ, ଶିବ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୟାମିଓ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ ଏବଂ ଏସ୍.ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟାଇଗର ମୁଥୁଭେଲ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି, ଏକ ନୂଆ ଅବତାରରେ ।"
'ରାମାୟଣ' ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ୍
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଜେଲର୍ ୨ ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ୟଶ୍ ଅଭିନୀତ ମହାକାବ୍ୟ 'ରାମାୟଣ' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସିନେମାଘରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ରାମାୟଣ' ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ମୁକ୍ତିଲାଭର ୨୧ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମାଘରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ।
'ଜେଲର୍ ୨' ବିଷୟରେ
'ଜେଲର୍ ୨' ହେଉଛି ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ୨୦୨୩ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍' ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ । 'ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ' ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ୧୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଜେଲର୍' ୬୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୮୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । 'ଜେଲର୍ ୨'-ର କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶେଷ ହେବାର ତିନି ମାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ 'ଟାଇଗର ମୁଥୁଭେଲ ପାଣ୍ଡିଆନ୍' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଲର୍ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଟାଇଗର ମୁଥୁଭେଲ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା 'ଜେଲର୍' ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ଷନ୍-ଭରପୂର ଶୈଳୀରେ ସମାଜରୁ ଅପରାଧକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ନିଜ ପୁଅର ହତ୍ୟା ପରେ, ଟାଇଗର ସେହି ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ।