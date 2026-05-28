ଜେଲର 2: ଶାହାରୁଖ ନୁହଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଆସିବେ ନଜର, ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ କାମ
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜେଲର 2' ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସିପାରେ । ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନୁହଁ ଜଣେ ବଲିଉଡ ତାରକାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ସେ କିଏ ?ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 12:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜେଲର 2' ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ, ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ବଲିଉଡ ତାରକାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯିଏ ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଅଭିନୟରେ ବଲିଉଡରେ ରାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଶାହାରୁଖ ନୁହଁ ବରଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ନଜର ଆସିବେ ।
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ କି ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲର୍ 2 ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ଏକ କ୍ୟାମିଓ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ତଥାପି, ପଠାନ ଅଭିନେତା କିଙ୍ଗ୍ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାମିଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏଣୁ ଟିମ୍ ଏବେ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଜେଲର୍ 2 ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜେଲର 2 ହେଉଛି ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଆଗାମୀ ସିକ୍ୱେଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବେ । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଘଟଣା ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁଥୁଭେଲ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବିଦ୍ୟା ବାଲନ, ଏସଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ସୁରଜ ଭେଞ୍ଜାରାମୁଡୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ମୋହନଲାଲ ଏବଂ ଶିବ ରାଜକୁମାର ସିକ୍ୱେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସିନେମାଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ହ୍ରିତିକ
ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଭଗବାନ ଦାଦା" ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଅଭିନେତା ଭାବେ ସେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପରଦାରେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ।
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ "ଥଲାଇଭର୧୭୩" (KHxRK)ନାମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କମଲ ହାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ କମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାନରରେ ସହ-ପ୍ରଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କମଲ ହାସନଙ୍କ ସହ KHxRK ରିୟୁନିଅନ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଏକ ପ୍ରୋମୋ ଭିଡିଓ ସହିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ରଚନା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ