ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଜେଲର 2' ସୁନାମୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଛାପିଲା 125 କୋଟି
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜେଲର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 10:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଯାଦୁ ଅତୁଟ ରହିଛି, ତାହା ତାଙ୍କର ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅନେକ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି ।
'ଜେଲର୍ ୨' ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଜେଲର୍ ୨' ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଶୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୬,୫୯୯ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୫୯.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ଯେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଭାଗ (ପ୍ରିକ୍ୟୁଏଲ୍) ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ 'GOAT', 'ବିକ୍ରମ' ଏବଂ 'ଜନ ନାୟକନ୍' ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ତାମିଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ତାମିଲ୍ ସିନେମାରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ ଓପନିଂ ଫିଲ୍ମ
କଲିଉଡ୍ ବା ତାମିଲ୍ ସିନେମା ଇତିହାସରେ, କେବଳ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛନ୍ତି । ବିଜୟଙ୍କ 'ଲିଓ' (୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା), ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କୁଲି' (୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ '୨.୦' (୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆୟ କରିଥିଲା । 'ଜେଲର୍ ୨' ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲ୍ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ ଓପନିଂ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା 'ବିଷ୍ଟ' (୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା), 'ଗୋଟ୍' (GOAT - ୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା), 'ଜନ ନୟକନ୍' (୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ 'ବିକ୍ରମ' (୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ ୧୦୦ କୋଟି ପାର୍
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ ୧୬,୫୯୯ଟି ଶୋ’ (ପ୍ରଦର୍ଶନ) ମାଧ୍ୟମରେ ୫୯.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତାମିଲ୍ ସଂସ୍କରଣର ୯,୩୨୬ଟି ଶୋ’ରୁ ୪୩.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣର ୨,୭୯୨ଟି ଶୋ’ରୁ ୧୨.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣର ୪,୩୭୧ଟି ଶୋ’ରୁ ୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣର ୧୧୦ଟି ଶୋ’ରୁ ୦.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଫଳରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ଗ୍ରସ କଲେକ୍ସନ ୭୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଦେଶରେ ୫୫.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ଆୟ ୧୨୫.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ଜେଲର୍ ୨' ବିଷୟରେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ହେଉଛି ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାର ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ୨୦୨୩ ମସିହାର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ (ସିକ୍ୱେଲ୍), ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍.ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା, ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣନ୍, ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ଏବଂ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ତାରକା କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ, ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ୍ ଏବଂ ମୋହନଲାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ (କ୍ୟାମିଓ ଭୂମିକାରେ) ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।