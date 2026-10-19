'ଜେଲର୍ ୨' କ୍ରେଜ: 500 କୋଟି ନିକଟତର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ୪ଦିନରେ କଲାଣି ଏତିକି ଆୟ
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିକଟତର ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 2:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ପାର୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିକଟତର ହେଉଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ଆୟ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Pure Mass!🔥 MVP and his squad are bringing the thunder to theatres!⚡ #Jailer2IndustryBlockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 18, 2026
ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରେ ମଧ୍ୟ 'ଜେଲର୍ ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏହାର ଘରୋଇ ନେଟ୍ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୫୫.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ୪୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ତୁଳନାରେ ଏହା ୧୮.୨% ଅଧିକ ଅଟେ ।
ରବିବାରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ଆୟ (gross earnings) ୨୩୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ ୧୯୯.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦେଶରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୧୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 4 ଦିନ ପରେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ଆୟ ୪୨୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ ।
Feel the Uchchakatta Aura of MVP in theatres near you!😎 #Jailer2IndustryBlockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 18, 2026
'ଜେଲର୍ ୨' ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୫୯.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୭.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୪୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଜେଲର୍ ୨' ହେଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ୨୦୨୩ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ 'ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ' ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ କଲାନିଥି ମାରନ୍ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣିଥରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଲର୍ 'ଟାଇଗର ମୁଥୁଭେଲ ପାଣ୍ଡିଆନ୍' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣନ୍, ଯୋଗୀ ବାବୁ ଏବଂ ମିର୍ନା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍. ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସୁରାଜ ଭେଞ୍ଜାରାମୁଡୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋହନଲାଲ୍, ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ, ବିଜୟ ସେତୁପତି ଏବଂ ବିନାୟକନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତାମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବିଜୟ କାର୍ତ୍ତିକ କନ୍ନନ୍ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଆର୍. ନିର୍ମଲ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ।