ETV Bharat / entertainment

'ଜେଲର୍ ୨' କ୍ରେଜ: 500 କୋଟି ନିକଟତର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ୪ଦିନରେ କଲାଣି ଏତିକି ଆୟ

ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିକଟତର ହୋଇଛି ।

jailer 2 box office collection
jailer 2 box office collection (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ପାର୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିକଟତର ହେଉଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ଆୟ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରେ ମଧ୍ୟ 'ଜେଲର୍ ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏହାର ଘରୋଇ ନେଟ୍ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୫୫.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ୪୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ତୁଳନାରେ ଏହା ୧୮.୨% ଅଧିକ ଅଟେ ।

ରବିବାରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ଆୟ (gross earnings) ୨୩୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ ୧୯୯.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦେଶରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୧୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 4 ଦିନ ପରେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ଆୟ ୪୨୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ ।

'ଜେଲର୍ ୨' ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୫୯.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୭.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୪୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଜେଲର୍ ୨' ହେଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ୨୦୨୩ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ 'ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ' ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ କଲାନିଥି ମାରନ୍ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣିଥରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଲର୍ 'ଟାଇଗର ମୁଥୁଭେଲ ପାଣ୍ଡିଆନ୍' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ରମ୍ୟା କୃଷ୍ଣନ୍, ଯୋଗୀ ବାବୁ ଏବଂ ମିର୍ନା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍. ଜେ. ସୂର୍ଯ୍ୟା, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସୁରାଜ ଭେଞ୍ଜାରାମୁଡୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋହନଲାଲ୍, ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ, ବିଜୟ ସେତୁପତି ଏବଂ ବିନାୟକନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତାମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବିଜୟ କାର୍ତ୍ତିକ କନ୍ନନ୍ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଆର୍. ନିର୍ମଲ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଜେଲର 2' ସୁନାମୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଛାପିଲା 125 କୋଟି

ପରଦାରେ 'ଜେଲର 2'; ମନ ଜିତିଲା କି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ

TAGGED:

JAILER 2
RAJINIKANTH FILM
ଜେଲର 2 କଲେକ୍ସନ
ରଜନୀକାନ୍ତ
JAILER 2 BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.