ଦଶହରାରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ; ୬ଦିନରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍, ବନିଲା ୨୦୨୬ର 3ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ
'ଜେଲର୍ ୨' ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ପୂର୍ବ ଭାଗର ରେକର୍ଡକୁ ପାର୍ କରି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରେ । ଏହା ପରେ, କେବଳ '୨.୦' ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବାକି ରହିବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 11:29 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମାତ୍ର ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍ କରିସାରିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ଦଶହରା ଅବସରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍' ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ, ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଷଷ୍ଠ ଦିନର ଆୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଏହାର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା...
'ଜେଲର୍ ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
'ଜେଲର୍ ୨' ଦଶହରା ଛୁଟିର ଲାଭ ଉଠାଇଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୫.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଦିନକର ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ । ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୨.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଦେଶର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହା ୫୯.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆୟ କମି ୩୭.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୪୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୫୫.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିଲା । ମୋଟ ଉପରେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ଭାରତରେ ୨୮୯.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ମୋଟ (gross) ଘରୋଇ ଆୟ ୩୩୮.୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
୨୦୨୬ ମସିହାର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
୨୦୨୬ ବର୍ଷଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମେ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଜେଲର୍ ୨' ୨୦୨୬ ମସିହାର ତୃତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨', 'ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩' ଏବଂ 'ଜେଲର୍ ୨' ହିଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିପାରିଛନ୍ତି ।
- ଧୁରନ୍ଧର ୨: ଦ ରଭେଞ୍ଜ- ୧,୮୧୩.୩୯ କୋଟି
- ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୩: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ୍- ୫୫୬.୨୨ କୋଟି
- ଜେଲର୍ ୨- ୫୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ (ଆୟ ଜାରି ରହିଛି...)
- ହନୁମାନ ଅଂଶ- ୪୫୦.୬୮ କୋଟି
- ବର୍ଡର୍ ୨- ୪୫୦.୧୯ କୋଟି
ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆୟ:-
- 2.0 (2018)- ୭୦୦–୮୫୦ କୋଟି
- ଜେଲର୍ (2023)- ୬୦୫–୬୫୦ କୋଟି
- ଲିଓ (2023)- ୫୯୫–୬୧୫ କୋଟି
- କୁଲି (2025)- ୫୧୪–୬୭୫ କୋଟି
- ପୋନ୍ନିୟିନ୍ ସେଲଭାନ୍: I (2022)- ୪୮୮–୫୦୦ କୋଟି (ଆନୁମାନିକ)
'ଜେଲର୍ ୨' ବିଷୟରେ
'ଜେଲର୍ ୨' ଏକ ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କର ସେହି 'ଟାଇଗର' ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ମୁଥୁଭେଲ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଯିଏ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଲର୍ (ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ) ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କଲାନିଥି ମାରନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜୟ କାର୍ତ୍ତିକ କନ୍ନନ୍ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପୁଣିଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅବଧି ୧୬୫ ମିନିଟ୍ ଅଟେ ।