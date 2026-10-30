କମୁନି 'ଜେଲର୍' କ୍ରେଜ, ବଢୁଛି ଆୟ; 15 ଦିନରେ ଭାରତରେ ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍ କଲା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
୧୫ତମ ଦିନରେ 'ଜେଲର୍' ଦେଶୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 10:30 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'ଜେଲର୍ ୨' ଭାରତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ୧୫ତମ ଦିନରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆୟ (gross collection) ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୨୯) ଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ (net collection) କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ନିଟ୍ ଆୟ ୪୨୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି, ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ (gross collection) ୫୦୦.୦୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
MVP and Mathew, the uber-cool duo lighting up the big screens near you! 🔥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 29, 2026
୧୫ତମ ଦିନର ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲ୍ ସଂସ୍କରଣରୁ ୨.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣରୁ ୧.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରୁ ୭୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୮,୯୩୮ଟି ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହନ୍ତ ତୁଳନାରେ ଦୈନିକ ଆୟରେ କିଛିଟା ମନ୍ଥରତା ଆସିଛି, ତଥାପି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।ଏହି ସଫଳତା ସହ 'ଜେଲର୍ ୨' ଭାରତରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ '୨.୦' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ତାମିଲ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ।
Pathikkum ettuthikkum..! 🔥200M+ streams across all streaming platforms for #Jailer2 Album 💥 ▶️ https://t.co/Xm2tMPsQIE #Jailer2 Industry Mega Blockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 28, 2026
'ଜେଲର୍ ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ
'ଜେଲର୍ ୨' ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫୯.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିଜର ସଫଳତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୩୪.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସର ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ନବମ ଦିନରେ ଏହା ୧୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଏହା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ୨୪.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ୨୫.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିଲା । ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ଆୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭିଡ଼ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଜାୟ ରହିଥିଲା । ତେବେ, ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
MVP is on a mission! 😎 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 28, 2026
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୋମବାର ଦିନ ୯.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୮.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ୬.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ନେଟ୍ ଆୟ ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ରମାଗତ ମନ୍ଥରତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 'ଜେଲର୍ ୨' ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମୋଟ ଆୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି । ଭାରତରେ ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ନେଟ୍ ଆୟ ହେଉଛି - ତାମିଲ୍ ଭାଷାରେ ୨୯୫.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ୮୧.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ୪୩.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ୬.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ଦୀପାବଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ 'ଜେଲର୍ ୨'ର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଭାରତରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୋଟ ଆୟ (gross collection) କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆହ୍ୱାନ ହେବ । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ; ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ ୱାନ୍' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ସୂରିୟାଙ୍କ 'ସିନ୍' ଏବଂ ନୟନତାରାଙ୍କ 'ମୁକୁଥି ଅମ୍ମାନ ୨'ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଉତ୍ସବର ଏହି ସମୟରେ, ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୋ' ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
'ଜେଲର୍ ୨'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଯାତ୍ରା
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଜେଲର୍ ୨' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୭୫୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା '୨.୦' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମୁଦାୟ ଆୟ (ଯାହା ପ୍ରାୟ ୬୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା) କୁ ପାର୍ କରିଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ସହିତ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ତାମିଲ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । 'ଜେଲର୍ ୨' ହେଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ୨୦୨୩ ମସିହାର ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍' ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ । ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଭରପୂର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାର । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବ ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ସନ୍, ଅପରାଧର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।