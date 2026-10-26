'ଜେଲର୍ 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍: 2.0କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବନିଲା ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୨.୦' ଗତ ୮ ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ତାମିଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା । ଏବେ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଭିନେତା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 1:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଥଲାଇଭା' ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣିଥରେ ପରଦାରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨' ସହ ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୨.୦' ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଜେଲର୍ ୨' ତାମିଲ୍ ସିନେମାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୨.୦' ର ଆୟ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲା; କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସ୍ୱୟଂ 'ଥଲାଇଭା' ନିଜର ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣିଥରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, 'ଜେଲର୍ ୨' ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହି ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 'ଜେଲର୍ ୨' ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କେତେ ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ୧୨ତମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ରହିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ...
'ଜେଲର୍ 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍' ଏହାର ୧୧ତମ ଦିନରେ (ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର) ୨୫.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ୧୦ମ ଦିନରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨ତମ ଦିନରେ (ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ ନେଟ୍ (net) ଆୟ ୩୯୯.୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ (gross) ଆୟ ୪୬୮.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିସାରିଛି ।
'ଜେଲର୍ ୨' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
'ଜେଲର୍ ୨' ସହିତ, ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜର ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୨.୦' (ଯାହାକୁ ଶଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ) ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଆୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି । '୨.୦' ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୬୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୭୧୦.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି । ଏହା ସହିତ, 'ଜେଲର୍ ୨' କେବଳ '୨.୦' କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ 'ଲିଓ', ମୂଳ 'ଜେଲର୍' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କଲିଉଡର କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ । ତେବେ, 'ଜେଲର୍ ୨' ର ସଫଳତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ବିଶେଷକରି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସାଉଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସଫଳତା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର:-
ଜେଲର୍ ୨- ୭୧୦.୩୫ କୋଟି (ଆୟ ଜାରି ରହିଛି...)
୨.୦ (୨୦୧୮)- ୬୯୧ କୋଟି
ଜେଲର୍ (୨୦୨୩)- ୬୦୪.୭୪ କୋଟି
ଲିଓ (୨୦୨୩)- ୫୯୫–୬୧୫ କୋଟି
କୁଲି (୨୦୨୫)- ୫୧୪–୬୭୫ କୋଟି
ଜେଲର୍ ୨ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
'ଜେଲର୍ ୨'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାର । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ 'ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ'ର ମାଲିକ କଲାନିଥି ମାରନ୍ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।