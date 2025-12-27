ETV Bharat / entertainment

'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ଛାଡ଼ିବା ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା; ମିଳିଲା ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍, ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତା

'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ପାଇଁ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବଦଳରେ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ।

LEGAL NOTICE TO AKSHAYE KHANNA
LEGAL NOTICE TO AKSHAYE KHANNA (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ରେହମାନ ଡକାୟତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସ ରାଜ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ପାଇଁ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା । 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଣପେସାଦାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ "ଧୁରନ୍ଧର" ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପରେ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ଏବଂ ଲୁକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ସେ ଫିଲ୍ମରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3 ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ, କୁମାର ମଙ୍ଗତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଟିଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3 ରେ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ 3 ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଭୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲୁ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବା ରାଶି ଦେଇଥିଲୁ ।''

ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ ପାଇଁ ଖନ୍ନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଦାବିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ । ଚୁକ୍ତିନାମା ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ ନକରି, ମଙ୍ଗତ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ "ସେ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ" ତାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମ୍ 3 ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରମା ଅପେକ୍ଷା ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ । ପ୍ରଯୋଜକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଖନ୍ନା ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ଫିଲ୍ମରେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେପରିକି ସେ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ଲୁକ୍ ଦେଉ, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଲିବାଗରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଭିଷେକ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ)ଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଥିଲେ, 'ଏହା 500 କୋଟିର ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମେସେଜ୍ କରି କହିଲେ, 'ମୁଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରୁନାହିଁ,' । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ । ଏହି ମେସେଜ୍ 'ଧୁରନ୍ଧର' ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖନ୍ନା ଉତ୍ତର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ।

"ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ ନକରିବାରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, 'ତୁମେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ନ କର, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବୁ।' ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି, ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ । ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଫିଲ୍ମ ନ କରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ୱିଗ୍ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପୋଷାକ ସମେତ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ YRF ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୟଦୀପଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲୁ ।'' ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ମଙ୍ଗତ ପାଠକ ଏହି ବିକାଶକୁ "ନିରାଶାଜନକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗତ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ (ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ) ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ରହିଛି ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସଫଳତା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

