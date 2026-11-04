'ଜାନୀ ଦୁଶମନ୍: ଡର୍ କେ ଆଗେ ମୌତ୍ ହେ'; ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୂମି ପେଡନେକର, ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ଟି-ସିରିଜ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ଅଲମାଇଟି ମୋଶନ୍ ପିକ୍ଚର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜାନୀ ଦୁଶମନ୍: ଡର୍ କେ ଆଗେ ମୌତ୍ ହେ'କୁ ପରଦାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 8:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଭୟ – ଦ ଗୌରବ ତିୱାରୀ ମିଷ୍ଟ୍ରି' ନାମକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଭିତ୍ତିକ ସିରିଜ୍ର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ଗ୍ରେୱାଲ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅର୍ଶଦ ସୟଦ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଆକ୍ସନ୍ ଓ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପିଟର ପେଡ୍ରେରୋ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୂଷଣ କୁମାରଙ୍କ 'ଟି-ସିରିଜ୍ ଫିଲ୍ମସ୍' ଏବଂ ପ୍ରବଲିନ୍ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ 'ଅଲମାଇଟି ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍' ମିଳିତ ଭାବେ 'ଜାନୀ ଦୁଶମନ୍' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ସତୀଶ ପେଡନେକର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଏହା ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଏ ଟାଇଟାନ୍ ଷ୍ଟୋରୀ'ରେ ସଫଳ ସହଯୋଗ ପରେ, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରବି ଗ୍ରେୱାଲ୍ ଏଥିରେ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅର୍ଶଦ ସୟଦ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ । ଏକାଠି ଭାରତୀୟ ହରର ସିନେମାର ସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏକ ଏପରି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପିଟର ପେଡ୍ରେରୋଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଏବଂ 'ହ୍ୟାରି ପଟର୍', 'ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରିଅସ୍', 'ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେବଲ୍ସ', 'ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୋନ୍ସ', ଏବଂ 'ଦ କଞ୍ଜୁରିଂ' ଭଳି ପ୍ରଶଂସିତ ପ୍ରଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ପିଟର ପେଡ୍ରେରୋ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହରର-ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଟିମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ, ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ହରର-ଆକ୍ସନ, ଅଲୌକିକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଭାବର ମାନକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ରହସ୍ୟମୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା, 'ଜାନି ଦୁଷ୍ମନ୍' ଜଣେ ମାଆ ଏବଂ ଝିଅର ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ କୁହେ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୋତି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇବ ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଭାଗୀଦାରୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭୂଷଣ କୁମାର କହିଲେ, "‘ଅଲମାଇଟି ମୋଶନ୍ ପିକ୍ଚର୍’ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରବଲୀନ ତଥା ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବା ସର୍ବଦା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ । ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ – ଏ ଟାଇଟାନ୍ ଷ୍ଟୋରୀ’ ପରେ, ଆମେ ‘ଜାନୀ ଦୁଶମନ୍’ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛୁ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ; ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଟର ପେଡ୍ରେରୋଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏକ ନୂତନ ଆୟାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଭୂମିଙ୍କୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ପାରିଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ । ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସିନେମା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ହରର୍ ଶୈଳୀର କାହାଣୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ଗୁଲଶାନ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ, 'ଜାନୀ ଦୁଶମନ – ଡର୍ କେ ଆଗେ ମୌତ୍ ହେ' ହେଉଛି ଟି-ସିରିଜ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ଅଲମାଇଟି ମୋଶନ ପିକ୍ଚର୍ସର ଏକ ପ୍ରଯୋଜନା । ଅର୍ଶଦ ସୟଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରବି ଗ୍ରେୱାଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ, ଶିବ ଚନାନା ଏବଂ ସୁନୀତା ବିନୋଦ ବ୍ୟାସ ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ।