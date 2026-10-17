ବିବାହ କରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ଅନିରୁଦ୍ଧ, IPL ଟିମ୍ ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କ ଧରିବେ ହାତ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିସ୍ପେସନ ଡେଟ୍
୨୦୨୫ରେ, ରେଡିଟ୍ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ କାବ୍ୟା ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ ।ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବରରେ ମାହର ଲାଗିଛି । ଉଭୟ ନଭେମ୍ୱରରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 11:21 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ଏବଂ ସନ୍ ଗ୍ରୁଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲାନିଥି ମାରନଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ 'ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ'ର ସିଇଓ କାଭ୍ୟା ମାରନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପରିବାରବର୍ଗ ନିଜେ ଏ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ମାରନ ପରିବାର ସହ ଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଯେ ବିବାହ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରିସେପ୍ସନ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି—ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ତାରକା ଯୋଗ ଦେବେ ।
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
ବିବାହ କରିବେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ 'ଏକ୍ସ' ରେ କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କାଭ୍ୟାଙ୍କ ପିତାମାତା, କଲାନିଧି ମାରନ ଏବଂ କାବେରୀ ମାରନ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲାନିଧି ମାରନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାଭେରୀ ମାରନ, ଜୁବୁଲି ହିଲ୍ସ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କାବ୍ୟା ମାରନ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦରଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।" ଅନେକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।
କାବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ
୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ରେଡିଟ୍ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ କାବ୍ୟା ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଲେ, "ବିବାହ ? ହା ହା... ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ... ଦୟାକରି ଏଭଳି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।" ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ଜାରି ରହିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତଥା ଅଭିନେତା ୱାଇ. ଜି. ମହେନ୍ଦ୍ର 'କେପିଟିଭି'କୁ କହିଲେ, "ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମୋତେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ । ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ।"
ମହେନ୍ଦ୍ର ବିବାହର ତାରିଖ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଦେବା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ । ତେବେ କାବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ "କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହଁନ୍ତି ।" ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଲେ, "ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହଁନ୍ତି; ଏତେ ବଡ଼ ଟିମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ।"
ଅନିରୁଦ୍ଧ, କାବ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିବାହ କିମ୍ବା ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରୀସ୍ରେ ବିବାହ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ବିବାହ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଯାଇ ସାରିଛି । ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିକଟରେ ନାନୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'ଜେଲର୍ ୨' ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । (ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରଜନୀକାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟନ୍ତି ।) ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ହାତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'କିଙ୍ଗ୍', ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'ଧର୍ମନ୍' ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୩' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।