ETV Bharat / entertainment

ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 'ଇସ୍କ ଫକିରାନା' ଫେମ୍ ଗାୟକ ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ

ଇସ୍କ ଫକିରାନା' ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।

RISHABH TANDON DEATH
RISHABH TANDON DEATH (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 2:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ "ଫକୀର" ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଗାୟକ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଗାୟକଙ୍କ ହଠାତ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଗାୟକଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପୋକେହି ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଗାୟକ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପରିବାର ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି । ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ହଠାତ୍ ଦେହାନ୍ତରେ ସଂଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ମର୍ମାହତ ।

ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫକିର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ରିଷଭ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବା ସହ ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ଏବଂ ସଂଗୀତକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଋଷଭ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଂଗୀତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଗାୟକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆତ୍ମା ​​ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ।

10 ମାସ ପୂର୍ବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଗୀତ "ଇସ୍କ ଫକିରାନା" ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଗୀତଟି YouTube ରେ 2 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି । ସେ "ଫକୀର- ଲିଭିଂ ଲିମିଟଲେସ୍" ଏବଂ "ରାଶନା: ଦି ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍" ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସଂଗୀତ ବ୍ୟତୀତ, ଋଷଭ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଅନେକ ବିଲେଇ, କୁକୁର ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପାଳୁଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀଙ୍କ ପରଲୋକ, 'ଶୋଲେ'ରେ ହିଟଲର ଜେଲର ଭାବେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ

ଆରପାରିରେ ମହାଭାରତର ‘କର୍ଣ୍ଣ’, କ୍ୟାନସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ଧୀର

ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲେ ଶିକାର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RISHABH TANDON
SINGER RISHABH TANDON HEART ATTACK
ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ ଦେହାନ୍ତ
ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ
RISHABH TANDON DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.