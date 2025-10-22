ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 'ଇସ୍କ ଫକିରାନା' ଫେମ୍ ଗାୟକ ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ
ଇସ୍କ ଫକିରାନା' ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ "ଫକୀର" ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଗାୟକ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଗାୟକଙ୍କ ହଠାତ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଗାୟକଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପୋକେହି ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଗାୟକ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପରିବାର ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି । ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ହଠାତ୍ ଦେହାନ୍ତରେ ସଂଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ମର୍ମାହତ ।
ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫକିର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ରିଷଭ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବା ସହ ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ଏବଂ ସଂଗୀତକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଋଷଭ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଂଗୀତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଗାୟକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ।
10 ମାସ ପୂର୍ବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଗୀତ "ଇସ୍କ ଫକିରାନା" ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଗୀତଟି YouTube ରେ 2 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି । ସେ "ଫକୀର- ଲିଭିଂ ଲିମିଟଲେସ୍" ଏବଂ "ରାଶନା: ଦି ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍" ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସଂଗୀତ ବ୍ୟତୀତ, ଋଷଭ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଅନେକ ବିଲେଇ, କୁକୁର ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପାଳୁଥିଲେ ।
