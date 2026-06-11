ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲ ସହ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ; ପତ୍ନୀ ଇଶା ବିବାହରେ ଲଗାଇଲେ ମୋହର, କହିଲେ 'ପତିଦେବ...'
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବିବାହ ଖବର ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ । ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ନେଇ ମୋହର ଲଗାଇଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ରିଖି। ପ୍ରଥମ ଫଟୋ କଲେ ସେୟାର।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 11:18 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗାୟକ-ସଂଗୀତକାର ବାଦଶାହାଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ଏବେ ବି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗିରହିଛି । ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ରିଖି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବିବାହ ଖବର ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କିଚି ହୋଇଛି ଯାହା ପରେ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ବିବାହନ ନେଇ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଇଶା । ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ଖବର କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ବାଦଶାହା ଏକ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହା ପରେ ଇଶା ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜ ବିବାହ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିବାହ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ।
ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ବୁଧବାର ଦିନ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟଟି ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ନେଟିଜେନମାନେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମହିଳା କିଏ । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏକ କ୍ଷେତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର । ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବାଦଶାହା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମନୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ଉପରେ ।" ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଅଜବ ଚାଲ ଅଛି ।"
ବାଦଶାହାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଈଶା ରିଖିଙ୍କ ସହ ବିବାହର ଫଟୋ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ବାଦଶାହାଙ୍କ ସହ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲଙ୍କ ଫଟୋ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଇଶାଙ୍କ ବିବାହ ଖବର, ନେଟିଜେନମାନେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା ତାହା ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁଜବ ବଢିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଇଶା ରିଖି ବିବାହକୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ସେ ବାହଶାହାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବିବାହ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ।
ଈଶା ରିଖଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ, ଇଶା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ କିଚି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିବାହ ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ସହ ବିବାହିତ । ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତର ଅଧିବେଶନରେ, ଜଣେ ଇଶାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, "ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଏବଂ ବାଦଶାହା ଭାଇ ବିବାହିତ । ତେବେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି?" ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ? ବିବାହିତ ? ଆପଣ କ'ଣ ବାଦଶାହାଙ୍କ ସହ ବିବାହିତ? ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି? ଆପଣ ଏକାଠି କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁନାହାଁନ୍ତି?
ଇଶା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଧ୍ୟାୟ, ମୁଁ ବିବାହିତ। ଏଠାକୁ ଆସ।" ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରୁନାହଁ ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ।" ତା'ପରେ ବାଦଶାହାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଈଶା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ, ଦର୍ଶକଙ୍କ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି । ଦୟାକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ।" ତା'ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, "ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବାଦଶାହାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିନାହଁ ? ତୁମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଟୋ ନାହିଁ ?" ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଇଶା ପ୍ରକୃତରେ ବାହଶାହାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଶା, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଶାର ବାଦଶାରଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁଖୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ବାଦଶାହା ଓ ଇଶା ପ୍ରଚାରର ଆଲୋକରୁ ଦୂରରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଈଶା ରିଖି କିଏ ?
ଈଶା ରିଖି ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ । ସେ ସିପ୍ପି ଗିଲଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ "ଜଟ୍ ବୟଜ୍ ପୁଟ୍ ଜଟ୍ଟାନ୍ ଦେ" ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଅମରିନ୍ଦର ଗିଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ହାପି ଗୋ ଲକି" ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶା ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୫ ରେ "ମେରେ ୟାର କମନେ" ଏବଂ "ହ୍ୱାଟ୍ ଦି ଜଟ୍" ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ
ବାଦାଶାହାଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ
ପୂର୍ବରୁ ବାଦଶାହା ପୂର୍ବରୁ ଜାସ୍ମିନ୍ ମସିହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଉଭୟ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । ଛାଡପତ୍ରର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଇଶା ରିଖିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବାଦଶାହା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାଦଶାହ ଏବଂ ଇଶା ରିଖି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଡେଟିଂ ଖବର 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହଠାତ୍ ବିବାହ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇଶା ରିଖି କିଏ ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ରାପର୍-ସିଙ୍ଗର୍ ବାଦଶାହା, ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
'ଟଟିରି' ଗୀତ ବିବାଦ; ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବାଦଶାହା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ଦେଲେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ