ଜୁନ୍ ୧୯ରେ ଆସୁଛି କି ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ? ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆପ୍ସରେ ଡେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ବଢିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା
ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶେଷରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ବିଜୟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନୟାଗନ୍' । ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 4:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରେ ଏବେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ପୁଣି ଥରେ ଶିରୋନାମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏଥର, ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସପ୍ତାହରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜନ ନୟାଗନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଏ ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ବୁକମାଇଶୋ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜୁନ୍ 19 ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ସହ ଦେଖାଯାଇଛି । ତାଲିକାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ।
#JanaNayagan is confirmed U/A 16+ Certificate We need to wait an official confirmation. pic.twitter.com/PZaC1cDVPg— JanaNayagan (@JanaNayaganOfI) May 24, 2026
ଜୁନ୍ ୧୯ରେ ଆସିପାରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ୍'
ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆପ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇ ରିଲିଜ ତାରିଖ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ମାସନେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚିତ କଲେ ଯେ ଜୁନ୍ 19 ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 22 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଡୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି । ତଥାପି, ବଢ଼ୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
The Most Awaited #JanaNayagan Trailer is out now 🔥🥁🤩— Jana Nayagan (@JanaNayaganFilm) January 3, 2026
ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆପ୍ସ ପରେ ବଢିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ, KVN ପ୍ରଡକ୍ସନର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ପ୍ରଯୋଜନା ଟିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଯୋଜକ ଭେଙ୍କଟ କେ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
Heartiest congratulations to our ‘Jana Nayagan’, Thalapathy Vijay sir, on scripting history today against all odds. It is indeed a revolution and one that will echo for generations to come.— KVN Productions (@KvnProductions) May 4, 2026
ଏହି କାରଣରୁ ରିଲିଜରେ ବିଳମ୍ୱ ଫିଲ୍ମ
ଜନ ନୟାଗନ ଏଚ୍ ଭିନୋଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 9 ରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବରେ ସିନେମାଘରକୁ ଆସିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, CBFC ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନକରିବା ପରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ସେନ୍ସର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସିନ୍ ଧାର୍ମିକ ସଦଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ ଚିନ୍ତା ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଶେଷରେ ମାମଲାଟି ସଂଶୋଧନ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମାସ ମାସ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା ।
ଏପ୍ରିଲରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକାଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନେକ ସିନ୍ ଅନଲାଇନରେ ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା । HD ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଲିପ୍ ପାଇରେସି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଲିକ୍ ହେବା ପରେ, ପ୍ରଯୋଜନା ଦଳ ଆଇନଗତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ବିବାଦ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା କାରଣ ଜନ ନୟାଗନ ବିଜୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଶେଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ, ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା । 'ଜନ ନୟାଗନ' ଫିଲ୍ମରେ ପୂଜା ହେଗଡେ, ବବି ଦେଓଲ, ମମିତା ବୈଜୁ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ପ୍ରିୟମଣି ଏବଂ ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତ ରଚିତ ହୋଇଛି ।
