ରାଜାମୌଲିଙ୍କ 'ବାରାଣସୀ' ରିଲିଜ ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା ! କାଶୀରେ ଲାଗିଲା ହୋର୍ଡିଂ, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜାମୌଲି ଓ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ 'ବାରାଣସୀ' ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କି ? ବାରାଣସୀରେ ହୋର୍ଡିଂ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

VARANASI RELEASE DATE
'ବାରାଣସୀ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 10:19 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ବାରାଣସୀ" ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମହେଶ ବାବୁ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ଦିନ ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଖବର ଆସୁଛି । ବାରାଣସୀ ସହରରେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଥିବା ହୋର୍ଡିଂ 'ବାରାଣସୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଛି । ଏଥିରେ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଲେଖାଯାଇଛି । ଯାହା ପରେ ଏହା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ଏହି ଦିନ ଆସିବ 'ବାରଣାସୀ'

ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାରାଣସୀରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲବୋର୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ବିଲବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ତରଣ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏସଏସ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ 'ବାରାଣସୀ' ଏପ୍ରିଲ ୭, ୨୦୨୭ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ?"

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ରହିଛି ଯେ ମହାନାୟକ କାହାଣୀକାର ଏସଏସ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ବାରାଣସୀ, ଏପ୍ରିଲ ୭, ୨୦୨୭ ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ବାରାଣସୀ ସହରରେ ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏବେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏସଏସ ରାଜାମୌଲି ଏପ୍ରିଲ ୭, ୨୦୨୭ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ? ଏହି ତାରିଖ ରାମ ନବମୀ, ଉଗାଦି, ଗୁଡି ପଡୱା ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ।"

ମହେଶ ବାବୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାସ ମାସ ଧରି ବିକାଶରେ ରହିଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯଦିଓ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଏହି ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଯଦିଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିଲିଜ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାତା ସେୟାର କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ 2027 ଲେଖାଯାଇଛି । ଯାହା ପରେ ଏହି ହୋର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଏହା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର

ଏହି ତାରିଖ ବାଛିବାର କାରଣ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ପଡୁଥିବା ବିଶେଷ ଅବସର ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ରାମ ନବମୀ ଭଳି ଛୁଟିର ଲମ୍ବା ସିରିଜ ମଧ୍ୟ । ସପ୍ତାହ ସାରା ଉତ୍ସବର ପରିବେଶକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖ ଆଗାମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତାରିଖ ହୋଇପାରେ । ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବାରାଣସୀ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

